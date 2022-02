Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 25 febbraio 2022 ci svelano che le conseguenze del tradimento di Liam continuano a farsi sentire. Il ragazzo infatti, dopo aver tradito Hope con Steffy, appare inquieto. Vediamo insieme cosa accade in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 febbraio 2022

Hope, ignara di quanto accaduto tra Liam e Steffy, invita il ragazzo a stare da lei. Lui però è titubante, a causa di quella notte trascorsa con Steffy quando pensava che Hope l’avesse tradito con Thomas.

Quanto accaduto tra lo Spencer e Steffy sembra invece non turbare troppo la figlia di Ridge, che ringrazia Finn per essersi prodigato tanto per suo fratello. La giovane Forrester è sempre più determinata a tenere nascosto il fatto che ha passato una notte con Liam, insistendo con lui affinché non sveli qualcosa che potrebbe turbare la felicità di tutti.

Thomas intanto si sta riprendendo in ospedale e tutti sono felici per lui. Hope, Zoe e Zende, in sua assenza, si organizzano. La Logan spiega agli altri cosa è accaduto al figlio di Ridge poi, parlando con Steffy, le dice che a suo parere Zoe e Zende sono due ottime risorse per la Forrester. Lei si mostra d’accordo, riconoscendo il loro contributo prezioso soprattutto in un momento come quello, con il fratello in convalescenza.

Quando Charlie riporta in ufficio il manichino con le sembianze di Hope, che aveva fatto perdere la testa a Thomas e provocato la reazione di Liam però, anche Steffy sembra cedere sotto il peso dei sensi di colpa.

Anticipazioni italiane Beautiful: Ridge fiducioso con Brooke

Per il lavoro alla fondazione Carter propone a Ridge di assumere Paris, ma il Forrester vuole prendersi un po’ di tempo per pensarci. Tra la ragazza e Zende intanto sta nascendo un’intesa. Nel frattempo Carter annuncia una piacevole sorpresa a Zoe.

Ridge ripercorre con Brooke gli ultimi terribili fatti e insieme si preparano ad affrontare un futuro che sembra finalmente più sereno. Le condizioni di salute di Thomas stanno migliorando in fretta e anche le loro ultime tensioni sembrano superate.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Liam intenzionato a confessare a Hope quanto accaduto

Liam raggiunge Hope e Steffy. La Logan appare felice nel constatare che finalmente il peggio per loro è passato. Quando però lei si allontana lo Spencer confessa a Steffy di non riuscire a vivere nella menzogna.

Liam ha deciso di dire tutta la verità a Hope: una nuova tempesta sta per investire la giovane Logan? Come reagirà alla notizia che Liam ha passato una notte con Steffy? La Forrester cerca ancora una volta di convincerlo a tacere: quella confessione potrebbe rappresentare anche la fine della sua relazione con Finn…..

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

