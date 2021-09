Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 18 al 24 settembre 2021 ci svelano che ci troveremo ancora a trattenere il fiato per le condizioni di salute di Steffy. Sebbene la giovane Forrester abbia superato ormai la fase critica dopo l’incidente in moto, la sua dipendenza da antidolorifici sembra preoccupare tutti. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 18 al 24 settembre 2021

I farmaci assunti dalla giovane per contrastare il dolore sembrano avere effetti indesiderati e sono in molti ad accorgersi che Steffy pare avere momenti in cui perde la lucidità. Liam, molto preoccupato per lei, parla con Bill, Wyatt e Justin e si chiede se tenere la piccola Kelly con lui e Hope non sia in realtà controproducente per Steffy. Anche Hope è preoccupata e si reca a casa di Steffy, che però la accoglie contrariata. La Forrester sembra poco intenzionata ad ascoltare l’eterna rivale, mentre sembra propensa ad affrontare l’argomento di una eventuale dipendenza da farmaci con il dottor Finnegan.

Perché Finn si reca così spesso da Steffy? A porsi la domanda è Bill, che ironizza sui motivi che spingono il giovane medico a recarsi spesso dalla giovane Forrester. Il dottore però sembra voler semplicemente riuscire a convincerla che il suo problema non è solo del corpo, ma anche e soprattutto dell’anima. I due discutono a lungo sulle ipotesi fatte dal dottor Finn, e al termine del loro colloquio Steffy chiede a Finn di prescriverle nuovi farmaci per il dolore.

Lui si mostra preoccupato per i problemi psicologici della ragazza, che potrebbero portare a serie conseguenze, ma lei appare piacevolmente colpita dal suo interessamento tanto da raccontarle un po’ del suo passato.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Hope preoccupata per Steffy e per Brooke

Non mancano certo i motivi di preoccupazione per la giovane Logan: Hope infatti appare molto preoccupata sia per le condizioni di salute di Steffy, sia per lo stato psicologico di sua madre. Brooke sembra aver preso davvero male il tradimento del marito e il veloce matrimonio tra Ridge e Shauna. La nuova situazione venutasi a creare in casa Forrester sembra invece divertire Bill, che non perde occasione per punzecchiare lo stilista.

A dare conforto a Brooke c’è invece Eric, che si dice convinto che niente sia del tutto perduto e la esorta a lottare fino in fondo per riprendersi Ridge. E Shauna? La Fulton avverte molti rimorsi per come si è comportata, ingannando Ridge per poterlo sposare, ma al tempo stesso festeggia il successo del piano con l’amica Quinn.

Ridge ha un confronto con Katie, che si reca in ufficio da lui per parlare di lavoro. La donna è ferita per quello che il marito Bill e la sorella hanno fatto alle sue spalle, tuttavia non sembra avere dubbi: Brooke ama Ridge!

Avranno peso le convinzioni di Katie sulle decisioni che dovrà prendere il Forrester? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.