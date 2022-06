Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 18 al 24 giugno 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo allo strano atteggiamento di Liam nei confronti di Hope. La figlia di Brooke non sa che è stato proprio lui a investire Vinny e pensa che la freddezza del giovane sia legata al tradimento con Steffy. Vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 18 al 24 giugno 2022

Tutti cercano di scoprire chi abbia investito Vinny, e mentre la ricerca dell’investitore continua Liam vive ore di angoscia. L’enorme peso che si porta sulla coscienza lo conduce ad avere anche con Hope un atteggiamento freddo e distaccato. La figlia di Brooke non può certo sospettare che dietro questa freddezza del ragazzo vi sia la morte di Vinny, e decide di affrontare il marito. Bill intanto fa pressioni sul figlio affinché non riveli cosa è accaduto.

Sebbene non possa neanche lontanamente immaginare i motivi, Hope inizia a sospettare che Liam le nasconda qualcosa e ne parla con Thomas. Poi, pensando che la freddezza dello Spencer derivi dal fatto che lei non è riuscita a perdonargli il tradimento con Steffy, lo affronta a si dice pronta a mettere una pietra sopra a quello che è successo.

Anticipazioni italiane Beautiful, le perplessità di Eric

Quinn cerca un riavvicinamento con Eric, ma l’uomo appare perplesso. In cuor suo non riesce a perdonare alla Fuller le manipolazioni e le bugie che avevano il solo scopo di sabotare il matrimonio tra Brooke e Ridge.

Parlando con il figlio Eric non nasconde la delusione subita per il comportamento di Quinn in passato, e che gli rende difficile riuscire a immaginare che la donna possa essere davvero cambiata. I dubbi e le perplessità di Eric potrebbero rivelarsi esatti.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Quinn comprende i motivi per cui Carter, pur amando Zoe, non riesce a perdonarla. Anche lei non sta passando certo un momento roseo con Eric. Sarà forse per questo che inizia a vedere il bell’avvocato sotto un’altra luce? L’attrazione di Quinn per Carter appare evidente quando lei inizia a flirtare con il ragazzo. Poi rientra a casa e cerca un riavvicinamento con il marito: Quinn vorrebbe fare l’amore con Eric, ma lui non riesce a dimenticarsi cosa ha fatto a Ridge e Brooke. Le cose tra loro si sistemeranno o sarà Carter a ritrovarsi soggetto alle attenzioni di Quinn?

Per avere qualche risposta, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.