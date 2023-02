Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 18 al 24 febbraio 2023 ci svelano che Deacon non cercherà solo di recuperare il rapporto con la figlia, ma anche quello con Brooke. Lo Sharpe parlando con Sheila si dirà pronto a riallacciare la sua relazione con la ex moglie, mentre Ridge farà di tutto per tenerlo lontano anche dalla figlia. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 18 al 24 febbraio 2023

Ridge comincia a credere che Deacon non voglia solo riavvicinarsi a sua figlia, ma che piuttosto cerchi di “minare” anche il suo rapporto con Brooke. Deciso a tenerlo lontano dalla sua vita e da quella della moglie il Forrester affronta Hope e le dice che – se vuole continuare ad avere contatti con il padre – dovrà farlo fuori da casa sua.

Brooke intanto parla con Deacon e gli confida di aver deciso di sostenere la figlia e di dargli una chance per dimostrare a tutti di essere davvero cambiato. Per questo motivo – nonostante ciò che pensa Ridge – lui sarà sempre il benvenuto in casa loro. Le parole della Logan però non piacciono molto al Forrester, che inizia a pensare che Deacon non miri solo a recuperare il rapporto con la figlia, ma che abbia in mente di riallacciare anche quello con Brooke.

Il timore che lo Sharpe non sia affatto cambiato angoscia anche Liam, che si trova così combattuto tra due fuochi: da una parte ama Hope e vorrebbe assecondarla, mentre dall’altra teme che la vicinanza del padre naturale della ragazza possa solo creare a tutti dei problemi.

Alla fine però sembra essere il desiderio di rendere felice Hope a far superare a Liam i suoi timori e – nonostante Brooke sia sconvolta dal fatto che lo stilista abbia intimato a sua figlia di lasciare lo chalet se vuole continuare a vedere il padre naturale – Liam approva la decisione di Hope di cambiare casa.

La madre di Hope cerca in tutti i modi di far tornare il marito sulle sue decisioni, dicendogli che solo permettendo a Hope di incontrare Deacon lei potrà continuare a vedere la figlia e i nipoti, ma Ridge sbatte la porta e va via. Il rapporto tra Brooke e Ridge sembra aver subito un duro colpo, anche perché i figli del Forrester sembrano essere pronti a ricordare al padre che lui ha anche un’altra famiglia su cui poter contare.

Beautiful, spoiler al 24 febbraio

Brooke e Ridge sembrano ormai essere sull’orlo della rottura, una situazione che sicuramente potrebbe tornare utile a Steffy e a Thomas, che da tempo sognano un ricongiungimento tra il padre e Taylor. Ma non sono gli unici a vedere un possibile vantaggio dai dissapori che si sono ultimamente accesi nella coppia.

Anche Deacon infatti non fa mistero che – una eventuale rottura tra Brooke e Ridge – potrebbe offrirgli uno spiraglio nel quale inserirsi per poter recuperare il suo rapporto con l’ex moglie. Parlando con Sheila Deacon lascia volare la fantasia e vede la possibilità di rifarsi una famiglia con Brooke e Hope, ma la Carter è piuttosto scettica su una rottura definitiva tra Brooke e lo stilista.

Al tempo stesso però non sembra voler accantonare la speranza di recuperare lei il rapporto con il figlio Finn, e dopo aver fatto tornare “con i piedi per terra” Deacon, inizia a elaborare un piano per raggiungere il suo scopo.

Anticipazioni italiane Beautiful, Sheila inganna tutti e incontra Finn

Steffy confida a suo fratello Thomas del trauma subito da Finn a causa della madre naturale, mentre proprio la Carter escogita un nuovo piano per incontrare il figlio. Sheila si veste da infermiera e riesce così a introdursi nella camera d’ospedale dove si trova Finn.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

