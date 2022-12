Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 17 al 23 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo ai tentativi di Sheila volti a convincere Deacon a collaborare per superare il divieto imposto dai Forrester. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 17 al 23 dicembre 2022

Sheila Carter cerca di convincere un riluttante Deacon a lavorare insieme per riuscire a superare il divieto imposto dalla famiglia Forrester, che vogliono impedire a entrambi di frequentare figli e nipoti. Ridge è preoccupato al pensiero che Hope e Finn finiscano per cedere alle richieste dei rispettivi genitori, finendo così in un vortice pericoloso. Steffy condivide la preoccupazione del padre, mentre Liam e Brooke cercano di convincere Hope a tenere lontano Deacon, che è appena uscito di galera.

Hope insiste sul fatto che è libera di decidere da sola se frequentare o meno il padre naturale, e mentre il marito cerca di metterla in guardia sulla pericolosità dello Sharpe, Steffy cerca di fare lo stesso con Finn. La giovane Forrester racconta al medico i trascorsi di Sheila Carter con la famiglia Forrester, sperando così di convincerlo a rinunciare a ogni contatto con la madre naturale.

Anticipazioni italiane Beautiful, Deacon si trasferisce da Sheila

Nel frattempo Sheila propone a Deacon – che si trova in gravi difficoltà economiche – di trasferirsi a casa sua e l’uomo accetta. Lo Sharpe fa un ultimo tentativo per riavvicinarsi alla figlia e si presenta alla Forrester per chiedere a Hope di farlo rientrare nella sua vita. Viene però allontanato da Liam.

Thomas è convinto di aver trovato un nuovo appartamento, e decide così di subaffittare il suo a Paris. Purtroppo però qualcosa nell’acquisto dell’immobile va storto e Thomas si ritrova ad aver di nuovo bisogno della sua vecchia casa. Deacon – scoraggiato dagli esiti della sua visita alla Forrester – dice a Sheila che forse è meglio lasciar perdere l’idea di recuperare il rapporto con i figli, ma la Carter non è d’accordo.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Katie – parlando con Eric – si dichiara incapace di comprendere le ragioni che lo hanno spinto a incoraggiare Quinn e Carter ad andare a letto insieme. La Logan chiede a Eric se lui si fidi veramente della Fuller.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

