Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 16 al 22 ottobre 2021 ci svelano che la dipendenza da farmaci di Steffy preoccuperà anche Hope, che la affronterà dicendole che se vuole riavere con sé la piccola Kelly dovrà accettare di farsi aiutare. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 16 al 22 ottobre 2021

Steffy non potrà più nascondere a lungo la sua dipendenza dagli oppiacei. Dopo essere stata smascherata da Liam che l’ha sorpresa immersa in un sonno profondo ed ha trovato il flacone dei medicinali vuoto, la giovane Forrester sembrerà non avere più scelta. Se vuole riprendersi sua figlia Kelly dovrà accettare di farsi aiutare per disintossicarsi.

Ridge, nel tentativo di aiutare sua figlia a uscire dal tunnel in cui sembrerà essersi addentrata, cercherà di starle vicino ogni momento. Il padre della ragazza non sarà disposto a lasciarsi convincere neppure quando lei, urlando, gli griderà di non essere affatto una drogata.

Dopo che Steffy sarà arrivata a minacciare i parenti con un coltello per cercare di riprendersi la figlia, non la abbandonerà un attimo. Ma le crisi di astinenza da antidolorifici si faranno sempre più forti, al punto che, durante una di queste, Steffy intimerà a Liam, Ridge e Finn di andarsene. Hope parlerà con Thomas del comportamento aggressivo di sua sorella, rivelandogli che quando sono accorsi per aiutarla lei li ha minacciati con un coltello.

Ridge, Liam e Finn intanto non sembreranno molto disposti ad assecondare la richiesta di Steffy di essere lasciata in pace e, anziché andarsene, cercheranno di convincerla a farsi curare. Dopo la conversazione con Hope neppure Thomas sembrerà avere più dubbi sul fatto che qualcosa non vada in sua sorella e cercherà di raggiungerla. E mentre la Logan proverà a dissuadere Thomas dal recarsi a casa di Steffy, la giovane Forrester cederà e ammetterà di avere bisogno di aiuto.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: nuovo matrimonio tra Shauna e Ridge?

Mentre Hope cercherà di aiutare Steffy a riprendere il controllo di sé stessa, sua madre dovrà vedersela con una situazione sentimentale alquanto complessa. Come abbiamo visto Ridge sotto gli effetti dell’alcool ha dapprima inviato un messaggio a Carter nel quale gli chiedeva di depositare i documenti per il divorzio da Brooke e poi ha sposato Shauna in una cerimonia celebrata a Las Vegas.

La Logan però non ha mai smesso di amare Ridge e non si è mai dimostrata disposta ad arrendersi. Neppure il rampollo di casa Forrester è mai apparso troppo legato alla Fulton, neppure dopo quella cerimonia organizzata in fretta e della quale non ricorda assolutamente niente.

Ancora una volta sarà Quinn a suggerire all’amica Shauna come consolidare le nozze con Ridge, suggerendole di celebrare un nuovo matrimonio che li liberi definitivamente dalle continue “intrusioni” di Brooke. Ma Ridge si lascerà convincere? Se a Las Vegas il rampollo di casa Forrester ha agito sotto l’effetto dell’alcool nelle prossime puntate le cose potrebbero andare diversamente.

Per conoscere gli sviluppi di questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

