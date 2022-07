Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 16 al 22 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo al riavvicinamento tra Carter e Zoe. La figlia di Reese non nasconderà di provare ancora amore nei confronti del bell’avvocato, e lui non potrà far tacere il suo cuore. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 16 al 22 luglio 2022

Tempo di riappacificazioni nella soap americana, che regalerà momenti intensi ai suoi fans. Non solo Carter Walton e Zoe infatti saranno sul punto di tornare insieme, ma anche Quinn ed Eric. E non dimentichiamoci poi che, nei prossimi giorni, un’altra coppia sembrerà incamminarsi verso un lento ritorno alla normalità. Si tratterà di Hope e Liam, di nuovo insieme.

Sarà nuovamente sereno il cielo sopra Los Angeles? Il temporale sembrerà destinato a lasciare il posto al sole, anche se qualche nube ancora aleggerà sui personaggi coinvolti in questa intricata vicenda.

Anticipazioni italiane Beautiful, Shauna mentirà a Zoe

Zoe, lo ricordiamo, aveva notato una giacca di pelle nella camera di Carter. Il particolare l’aveva portata a convincersi che ci fosse una donna con lui la sera in cui la giovane si era recata a casa dell’ex per tentare una riappacificazione. La figlia di Reese aveva anche riconosciuto quel capo d’abbigliamento, convincendosi che la misteriosa donna nascosta sotto il letto fosse Shauna.

Nei prossimi giorni la ragazza affronterà la “rivale” che non negherà le accuse, davanti agli occhi esterrefatti di Quinn e l’avvocato. I due sapranno bene infatti che non era lei ma la Fuller quella che si trovava con Carter, e apprezzeranno il gesto di Shauna, che mentirà per salvare l’amica.

Carter non riuscirà più a tacere ciò che prova per Zoe, e i due finiranno per riappacificarsi. La bugia di Shauna non solo permetter così a Quinn di rimanere amica di Zoe, ma sarà utile anche a far recuperare alla Fuller il suo rapporto con Eric.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Il Forrester senior si dirà disposto a mostrarsi meno duro nei confronti di Quinn, convinto che lei, nonostante tutto, non lo abbia mai tradito. La consapevolezza di Eric troverà d’accordo anche Ridge, mentre Brooke non esiterà a mostrarsi dubbiosa.

Quando Quinn tornerà a casa da Eric per incontrarlo, scoprirà così che anche lui avrà intenzione di provare a salvare il loro matrimonio.

Beautiful, anticipazioni al 22 luglio: Liam e Hope, un terribile segreto

Tutto sembrerà andare per il meglio anche per Hope e Liam, che trascorreranno una notte insieme, aiutati da Thomas che si offrirà di occuparsi dei bambini. Il comportamento dello Spencer rivelerà però la presenza di qualcosa che lo angoscia.

Hope, parlando con la madre, si dirà convinta che si tratti del peso per averla tradita con Steffy. Liam, parlando al telefono con il padre, gli dirà la stessa cosa. Brooke riferirà così la sensazione di sua figlia a Ridge, mentre Bill si confiderà con Wyatt, senza però fare parola della tragedia che è costata la vita a Vinny.

La paura della condanna che incombe su Liam finirà così per offuscare parzialmente la sua gioia per essere tornato con Hope. La figlia di Brooke non tarderà a intuire che Liam le nasconde qualcosa. Finirà per scoprire cosa è accaduto quella tragica notte?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.