Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 16 al 22 aprile 2022 ci svelano che molte coppie che sembravano ormai consolidate, rischiano di avviarsi verso la fine. Focus ovviamente su Steffy e Liam, che a causa della “gravidanza” inaspettata vedono in serio pericolo le relazioni con i rispettivi partner. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 16 al 22 aprile 2022

Steffy è sempre più in ansia per il risultato del test di paternità, consapevole che l’esito potrebbe anche sconvolgere la vita sentimentale sua e di molte altre persone. Invano Finn cerca di rassicurarla, dicendosi disposto ad accettare il figlio in arrivo anche se dovesse rivelarsi Liam il padre biologico. Quest’ultimo intanto cerca di ottenere il perdono di Hope, che invece appare sempre più determinata a non concedere al marito quel momento di debolezza.

Brooke e Ridge sono intenti a discutere dei rispettivi figli, e di come la gravidanza di Steffy potrebbe segnare il destino di Hope e Liam. Nel frattempo arriva la tanto attesa (e temuta) telefonata della dottoressa Campbell: a breve scopriamo chi è il padre del bambino. Steffy non se la sente di affrontare da sola questa prova, e chiama Liam chiedendogli di raggiungerla in ospedale con Hope.

Anticipazioni italiane Beautiful: Liam è il padre del bambino

I risultati non danno l’esito sperato, e la dottoressa Campbell informa la figlia di Ridge che il padre naturale del bambino è Liam. Nonostante le rassicurazioni iniziali, Finn davanti a questa notizia inizia a vacillare. Sembra infatti che il giovane medico non riesca ad accettare il fatto che la donna che ama aspetti un bambino da un altro. Steffy lo scongiura di non rinunciare al loro amore.

Se i risultati del test di paternità hanno aumentato la tensione tra Steffy e Finnegan, oltre che ovviamente diminuito notevolmente le possibilità per Liam di ottenere il perdono di Hope, qualcuno sembra trarne vantaggio. Dopo essere stato informato da suo padre dell’esito dell’esame infatti, Thomas parla con Vinny che cerca di convincerlo ad approfittare della nuova opportunità che gli ha offerto il destino per riconquistare Hope.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: il tradimento di Zoe provoca dubbi in Carter

Zoe si è infatuata di Zende, e solo dopo il suo rifiuto categorico ad avere una storia insieme, la ragazza si decide e insiste con Carter affinché quest’ultimo fissi quanto prima la data delle nozze. Ma il comportamento della giovane fa sorgere mille dubbi in Carter: è davvero lei la donna della sua vita? Quanto lo ama se non ha esitato a tradirlo con Zende?

Carter è confuso e prende tempo, mentre Zoe pensa di rivolgersi a Ridge chiedendogli aiuto. Il Forrester senior però, proprio a causa del suo comportamento, è piuttosto riluttante a perorare la causa di Zoe.

Mentre Zoe cerca in ogni modo di cancellare di nuovo la sorella dalla sua vita, Zende è invece impegnato a ricucire il rapporto con Paris, farsi perdonare e iniziare una nuova storia d’amore.

Beautiful, anticipazioni italiane: Bill cerca il perdono di Katie

La crisi di coppia che da tempo ha investito Bill e Katie potrebbe essere vicina a una svolta. Mentre molte coppie sembrano vacillare infatti, lo Spencer appare sempre più determinato a riconquistare Katie. Per riuscirci chiede aiuto alle sorelle Logan, che si commuovono ripensando a quanto lei fosse felice con lo Spencer.

Brooke e Donna decideranno di dare una mano all’ex cognato? Mentre Finn si dice disposto a perdonare Steffy, la situazione precipiterà invece in casa di Liam e Hope?

Per avere qualche altra notizia su questo evento che potrebbe sconvolgere la vita di molti, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.