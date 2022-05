Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 14 al 20 maggio 2022 ci svelano che ben presto la verità viene a galla. Si scopre così che il figlio che Steffy aspetta è in realtà di Finn e non di Liam. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 14 al 20 maggio 2022

Sebbene il dottor Finnegan non si sia mai mostrato titubante nell’accettare quel figlio non suo, Steffy non se la sente di infliggere all’uomo che ama il peso di un bambino che in realtà sembra essere figlio di Liam. Questo infatti è quanto è emerso dal test di paternità che la dottoressa Campbell ha eseguito sulla neo mamma. Dopo aver sperato che i risultati rivelassero che era Finn il padre del bimbo Steffy si preparara così a lasciare Los Angeles, diretta a Parigi. Finn, avvertito da Ridge di quanto sta accadendo, riesce a impedirle all’ultimo minuto di salire a bordo dell’aereo che l’avrebbe condotta nella capitale francese.

Il test aveva lasciato molti di noi perplessi fin dall’inizio, e i dubbi di Thomas che proprio il suo amico Vinny avesse potuto alterarne il risultato non avevano fatto altro che aumentare i dubbi. In effetti le cose sono andate proprio così. Vinny, nel tentativo di aiutare il suo miglior amico a riconquistare Hope, aveva manomesso i dati facendo apparire che il figlio che Steffy aspetta fosse di Liam e non di Finn (come invece è in realtà).

Ma Thomas non si presta al gioco dell’amico, e appena scoperta la verità corre a riferirla a Hope. Nel frattempo Wyatt è impegnato a rincuorare Liam, che, ancora ignaro di come sono andate le cose, è ormai convinto di aver perduto per sempre moglie e figlia. Come se il suo rimpianto non bastasse, il giovane Spencer deve subire anche la rabbia di Brooke, amareggiata dal fatto che lui e Steffy hanno sconvolto ancora una volta la vita di sua figlia.

Steffy scopre che il bambino è in realtà figlio di Finn. A comunicarglielo è lo stesso Finnegan, che rivela alla figlia di Ridge quanto è successo. Dopo essere stata rassicurata sul fatto che non è stato il fratello a commettere qualche scorrettezza (ma che anzi è stato proprio Thomas a fare in modo che la verità venisse a galla) Steffy accetta di sposare Finn.

Hope, appena saputa la verità, cerca il modo di informare anche il marito. Il suo timore è che lui possa sentirsi dispiaciuto dal fatto che il bambino non è suo. In effetti quando Liam scopre come sono andate le cose rimane scioccato, e Hope gli chiede cosa prova realmente per la giovane Forrester e davanti alla notizia che non è lui il padre di suo figlio.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Finn e Steffy, neo genitori felici

Quanto scoperto grazie a Thomas sulla falsificazione del test di paternità è destinato a portare grande gioia a casa di Finn e Steffy. Mentre Hope è infatti in ansia e teme la risposta di Liam, i due vivono questa ritrovata felicità.

Finnegan, seppure si fosse dichiarato disposto ad accettare anche il figlio di Liam, non può trattenere la gioia provata nello scoprire che presto diventerà padre e che quel bambino è suo figlio.

La spiegazione di quanto fatto da Vinny giunge anche a Brooke e Ridge, attraverso Thomas. Il ragazzo spiega in dettaglio il piano dell’amico per falsificare il test di paternità.

La notizia riporterà un clima un po’ più disteso anche nel rapporto tra Liam e Hope? Per conoscere qualche indiscrezione in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.