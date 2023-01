Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 14 al 20 gennaio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo all’ennesimo scontro tra Brooke e Quinn. Tutto nasce quando la Fuller sente Brooke mentre cerca di convincere Eric a tornare con Donna. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 14 al 20 gennaio 2023

Eric abbraccia Donna, che è ancora innamorata di lui, ed entrambi si rendono conto che i problemi sessuali del Forrester non sono irreversibili. Poco dopo la Logan racconta alle sorelle quanto è accaduto e non nasconde di amare ancora l’ex marito.

Brooke interviene e – raggiunto Eric – cerca di convincerlo a tornare con la sorella e lasciare Quinn, poiché appare evidente che tra loro vi è una migliore affinità fisica. La discussione tra la moglie di Ridge e il suocero viene ascoltata da Quinn, che non prende affatto bene l’interferenza e scorre a sfogarsi con Shauna. Su consiglio dell’amica Quinn affronta Brooke a muso duro, intimandole di non intromettersi nella sua vita privata. La Fuller grida a Brooke che non può permettersi di spingere Eric a scegliere sua sorella, proprio mentre il Forrester senior esprime a Donna tutta la sua gratitudine per la vicinanza e il sostegno che gli sta offrendo.

Anticipazioni italiane Beautiful, situazione complicata per Thomas e Zende

Neppure l’atmosfera tra Thomas e Zende è delle migliori. Tra i due sembra nascere una piccola competizione in merito a Paris, la fidanzata di Zende che attualmente vive sotto lo stesso tetto del Forrester junior.

Le attenzioni che le rivolge il figlio di Ridge fanno presagire che il giovane – dopo aver superato la sua ossessione per Hope – sia ora interessato alla fidanzata di Zende.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

L’atmosfera tesa che si respira tra Thomas e Zende va così ad aggiungersi a quella – certo non meno distensiva – che aleggia intorno a Quinn e Brooke.

Per sapere qualcosa in più sull’evolversi della situazione, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

