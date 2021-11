Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 13 al 19 novembre 2021 ci svelano che i conflitti tra Liam e il dottor Finnegan non tarderanno ad animare gli animi. Se all’inizio lo Spencer rimprovera Finn per non essersi accorto della dipendenza in cui era caduta Steffy, ben presto affiorerà quella nota di gelosia che Liam nutre nei confronti di Finn. Ma vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 13 al 19 novembre 2021

Secondo Liam Finn avrebbe dovuto accorgersi da tempo che Steffy stava cadendo nella trappola della dipendenza da psicofarmaci. Dopo aver lamentato la leggerezza del medico nel prescriverle con facilità tutti i medicinali che la giovane chiedeva, Liam chiede anche a suo padre di stare lontano dalla giovane Forrester per non turbarla ulteriormente.

Nel frattempo Hope è impegnata ad assegnare il ruolo di stilista per la nuova linea “Hope for the Future” e la sua scelta cade a sorpresa su Zende. Le insistenze di Thomas non hanno effetto sulla giovane, che non se la sente di scegliere lui dopo tutto quello che le ha fatto passare. Le sorprese per Zende non finiscono qui: per lui è in arrivo anche una confessione di Zoe che decide di condividere con lui i motivi che l’hanno condotta a trovarsi coinvolta nel rapimento della piccola Beth. Questa improvvisa rivelazione lascia Zende piacevolmente sorpreso e il ragazzo ringrazia la figlia del dottor Reese per essersi confidata con lui.

In un dialogo con Bill, Liam da libero sfogo a tutte le sue preoccupazioni riguardo al rapporto che si è venuto a creare tra il dottor Finnegan e Steffy. Il giovane Spencer prova a convincere anche se stesso che dietro ai suoi timori vi sia solo l’affetto che lo lega a Steffy, ma sarà davvero solo questo? Intanto Finn riesce a convincere Steffy a mettere online la sua esperienza negativa con gli antidolorifici, per evitare che altre persone possano ritrovarsi nella stessa situazione.

La gratitudine di Steffy nei suoi confronti è fin troppo evidente: la ragazza, ormai completamente guarita, si appresta a tornare a casa e riabbracciare finalmente la piccola Kelly. Tutto questo per merito anche di Finn. Sembra che le cose si stiano mettendo al meglio per la giovane di casa Forrester, se non fosse per quella gelosia, neppure troppo pacata, che si legge nello sguardo di Liam.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Liam geloso di Finn?

La reazione dello Spencer sorprende anche Hope, che inizia a chiedersi se sia solo amicizia o se, dietro la reazione di Liam davanti al rapporto tra Steffy e Finn, vi sia qualcos’altro. Liam si trova a casa di Steffy e, appena rimane da solo con Finnegan, non esita a dirgli in faccia tutto ciò che pensa di lui. L’arrivo di Steffy nella stanza interrompe un dialogo piuttosto acceso e la giovane, notata la tensione tra i due, chiede chiarimenti allo Spencer.

Nel frattempo il rapporto tra Carter e Zoe si fa sempre più profondo. Il ragazzo invita la figlia di Reese nel suo loft e le propone di andare a vivere insieme. Cosa risponderà Zoe?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

