Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 13 al 19 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo al riavvicinamento di Thomas a Hope. A pregarlo di stare vicino alla giovane Logan è nientemeno che Liam, ma se Ridge crede nelle buone intenzioni del figlil, qualcun altro è di tutt’altro avviso. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 13 al 19 agosto 2022

Quinn è più che mai decisa a lottare per cercare di salvare la ritrovata serenità con Eric, e scongiura Paris di non rivelare a Zoe quello che ha scoperto. Eric deve continuare a pensare che fosse Shauna, e non lei, la misteriosa donna nella camera di Carter!

Se il matrimonio tra il Forrester e Quinn sembra essere di nuovo sull’orlo di un precipizio, le cose non vanno certo meglio a Liam e Hope. L’incidente in cui ha perso la vita Vinny rischia di stravolgere molte vite. Mentre Hope prova a nascondere la sua disperazione, cercando di fare forza al marito Liam attraverso il vetro di una prigione, Wyatt e Flo parlano di quanto accaduto e lo Spencer sembra poco incline a credere che si sia trattato davvero di una coincidenza. Possibile che l’auto sulla quale viaggiava Liam si sia trovata per caso coinvolta nell’incidente in cui ha perso la vita Vinny?

Nel frattempo Bill appare sempre più combattivo, anche se fa fatica a nascondere il suo dolore davanti alla sua impossibilità di fare qualcosa per aiutare suo figlio Liam. Bill prova a convincere Justin a indagare sui fatti e a preparare una linea di difesa efficace per salvare Liam, mentre sprona Wyatt a pensare all’azienda.

Anticipazioni italiane Beautiful, i timori di Brooke

Liam, dal carcere, formula una precisa richiesta a Thomas. Vuole che il giovane Forrester stia vicino alla sua famiglia e sostenga sua moglie Hope. Se da un lato Ridge appare molto fiducioso del cambiamento del figlio, Brooke è preoccupata e teme per la relazione tra sua figlia e Liam. Il timore della donna è che Thomas, ora che Liam è in carcere, possa approfittarne per riavvicinarsi pericolosamente a Hope e cada di nuovo nella sua malattia ossessiva.

Questa situazione finisce per innescare una serie di discussioni tra Ridge e Brooke, che vedono nella decisione di Liam di chiedere a Thomas di occuparsi di Hope e dei bambini due situazioni con epilogo completamente diverso. Anche Bill è in carcere e discute con Katie su come debbano comportarsi con Will.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Le suppliche di Quinn producono l’effetto desiderato e, grazie al silenzio di Paris, Carter e Quinn sembrano aver ritrovato la felicità con i rispettivi partner.

Intanto Zende trova il modo di far di nuovo funzionare il cellulare di Thomas. I messaggi riprendono ad arrivare e uno in particolare cattura l’attenzione del giovane Forrester. Si tratta di un video inviatogli da Vinny, in cui si vede chiaramente il ragazzo gettarsi sotto all’auto di Liam. Si è dunque trattato di suicidio? Il video, che lascia sconvolto Thomas, non sembra lasciare dubbi.

Per saperne di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: