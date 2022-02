Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 12 al 18 febbraio 2022 ci svelano che, dopo giorni di tensione per la sorte di Thoams, potremo tirare un sospiro di sollievo. I medici dichiarano infatti fuori pericolo il giovane. Vediamo insieme cosa accade in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 febbraio 2022

I deliri di Thomas sono dovuti, secondo il dottor Finnegan, all’emorragia causata dal trauma cranico che il giovane ha riportato. Parlando con Ridge e Steffy i medici dichiarano fuori pericolo il giovane Forrester, rivelando loro che il buon esito è dovuto principalmente all’intervento tempestivo di Hope e Finn. Thomas svegliandosi, pronuncia il nome di Hope e più tardi, parlando con suo padre, ammette di essere ancora innamorato della giovane Logan.

Mentre si trovano in ospedale, Hope, Ridge e Steffy si confrontano su quanto accaduto. La Logan non può fare a meno di notare il comportamento di Liam, che fin dal primo momento in cui Thomas ha iniziato a sentirsi male si è comportato in modo meraviglioso. Agli occhi di Hope, Liam ha saputo superare la sua evidente gelosie, per restrle accanto nel momento in cui tutti temevano per la vita del giovane Forrester. Adesso la giovane si dice sicura nell’affermare che anche Liam è felice perché Thomas è stato dichiarato fuori pericolo.

Ovviamente Thomas è al centro del dialogo anche tra Steffy e Finn, e anche la sorella del ragazzo mostra la sua immensa gratitudine al medico per aver salvato, con il suo intervento tempestivo, la vita del fratello.

Anticipazioni italiane Beautiful: un peso sulla coscienza di Liam e Steffy

Quello che né Liam, né tantomeno Steffy rivelano ai rispettivi partner è il fatto di aver trascorso insieme una notte di passione. Liam appare in preda ai sensi di colpa davanti agli elogi di Hope che lo definisce un uomo capace di mettere da parte gelosie e dissapori per salvare la vita di Thomas, mentre Steffy appare visibilmente a disagio davanti a Finn per il tradimento che vuole tenere a tutti i costi segreto.

Proprio la figlia di Ridge infatti cerca di dissuadere Liam a parlare di quanto accaduto quando lui, credendo di aver visto Hope tra le braccia di Thomas, si è rifugiato a casa sua. Steffy è convinta che rivelare quello che c’è stato tra loro due finirebbe per causare solo dolore, e distruggere l’equilibrio delle persone a loro care.

Per entrambi però sembra evidente che il segreto di quel tradimento stia diventando un peso sulla coscienza sempre più difficile da trattenere.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Ridge si sfoga con Brooke

Ridge, nel frattempo, sfoga con Brooke la tensione e i timori accumulati in quelle lunghissime ore, quando ha temuto di perdere per sempre suo figlio.

Thomas però ha ormai superato la fase critica e i medici sono più che ottimisti. Rimane da scoprire se e quando Liam e Steffy decideranno di confessare ai rispettivi partner il tradimento, oltre che le conseguenze che questo potrebbe avere sulle loro relazioni.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

