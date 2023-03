Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 11 al 17 marzo 2023 ci svelano che assisteremo alla gelosia di Sheila nei confronti di Deacon. Lo Sharpe è ormai stato accolto in casa Forrester, mentre a lei viene negata la possibilità di vedere il nipote e trascorrere con il piccolo e il figlio le festività natalizie. Ma una sorpresa si staglia all’orizzonte e Sheila riceve un regalo di Natale davvero inaspettato. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 11 al 17 marzo 2023

I preparativi per la cena di Natale vanno avanti a casa di Steffy e Finn, e la coppia è molto contenta in vista del primo Natale che il loro piccolo Hayes potrà trascorrere insieme ai genitori e alla nonna materna. Taylor è difatti giunta a casa di Steffy e si prepara a fare ai figli una splendida sorpresa.

La dottoressa Hayes ha infatti deciso di rimanere per sempre a Los Angeles e la notizia – inutile dirlo – dona una gioia immensa a Steffy e a Thomas. Taylor confida a Ridge di non aver mai smesso di amarlo e Steffy prova a risvegliare l’interesse del padre nei confronti dell’ex moglie.

Anticipazioni italiane Beautiful, Deacon fa un regalo a Sheila

Lo Sharpe si presenta a casa di Sheila con un regalo, ma questo non basta a risollevare il morale della donna che è amareggiata dal fatto che la nuora non intende averla tra gli invitati per la cena della Vigilia. Sheila invidia la posizione di Deacon, che ormai ha recuperato il rapporto con la sua famiglia e può trascorrere il Natale con i nipoti, mentre a lei non è concesso neppure vedere suo figlio.

Quando ormai Sheila ha perso ogni speranza riceve una telefonata di Finn. Il figlio le confessa che Taylor ha convinto Steffy a permetterle di trascorrere il Natale in famiglia e questo è senza dubbio il più bel regalo di Natale che Sheila potesse ricevere.

Durante i festeggiamenti Sheila ringrazia Taylor, che le ha dato la possibilità di dimostrare a tutti di essere cambiata.

Beautiful, spoiler al 17 marzo

Hope – prima di raggiungere gli invitati a casa di Eric – va a trovare Deacon. Brooke, Ridge, Paris, Zende, Carter, Liam con Douglas, Kelly e Quinn sono tutti riuniti a casa di Eric per la festa della vigilia di Natale. Steffy e Paris discutono della decisione di Taylor di invitare alla cena anche Sheila, e la loro discussione viene interrotta da Zende. Il giovane le raggiunge con una sorpresa per Paris.

Nel frattempo Brooke e Sheila discutono a “Il Giardino” e Deacon interviene per impedire che la situazione possa precipitare tanto da fargli perdere il posto di lavoro.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: