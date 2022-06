Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 11 al 17 giugno 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a un evento “inspiegabile”. Il fantasma di Vinny si presenta davanti a Liam e sconvolge il giovane con una premonizione. Ma sarà tutto vero oppure lo spirito di Vinny si materializzerà solo a seguito del profondo rimorso di Liam? Vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 11 al 17 giugno 2022

“Sogno o son desto?” Questo sembra essere il quesito che si pone Liam, in preda ai sensi di colpa per aver causato la morte di Vinny. Non bastano certo le rassicurazioni di Bill, che si dice convinto di aver cancellato ogni traccia sul luogo dell’incidente che possa mettere il ragazzo in correlazione con quanto avvenuto, a rassicurare il marito di Hope. Liam vuole confessare l’accaduto, ma Bill cerca di dissuaderlo, e quando Hope lo chiama per dargli la notizia della morte, Liam sembra vacillare.

Thomas riceve la visita del detective Baker, intenzionato a non trascurare nessuna pista per far luce sulla morte di Vinny, proprio mentre quest’ultimo “appare” a Liam e gli predice che pagherà il suo gesto. Il “fantasma” di Vinny non perdona al marito di Hope di non averlo soccorso dopo averlo investito, e Liam viene assalito da una crisi di nervi che persino Bill fa fatica a controllare. Su consiglio del padre poi, il giovane decide di recarsi da Hope, che continua a cercarlo e sembra essere pronta a perdonare il suo tradimento con Steffy.

Si reca così alla Forrester, dove viene sorpreso da Charlie senza badge, e qui vede Hope intenta a consolare Thomas che non riesce a darsi pace per la morte dell’amico. Il detective Baker ha rivelato al figlio di Ridge che ritiene possa trattarsi di omicidio e Thomas è ormai deciso a vendicare la sua morte. Liam ha seguito i consigli del padre, che lo ha invitato a recarsi da Hope per non destare sospetti, ma per quanto tempo ancora i suoi nervi riusciranno a mantenersi saldi?

Anticipazioni italiane Beautiful, il rimorso di Zoe

Zoe, parlando con Quinn, si dice dispiaciuta per aver rovinato la serata speciale di Zende e Paris e si ripromette di accettare la loro relazione e accantonare la rivalità con la sorella. Sembra che in questo momento particolare della sua vita, ottenere il perdono di Paris e di Carter sia ciò che Zoe desidera più di ogni altra cosa, e Quinn cerca di convincere il ragazzo a ridare fiducia alla giovane.

Ma anche Quinn ha i suoi bei nodi da sciogliere, primo tra tutti il clima di freddezza che si è creato con Eric dopo che lei, insieme a Shauna, hanno cercato di “boicottare” la relazione tra Brooke e Ridge.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Indubbiamente l’atmosfera non è delle migliori nelle prossime puntate di Beautiful. Riflettori puntati su Liam, che si trova a combattere tra il desiderio di confessare quanto è accaduto davvero e la paura di perdere di nuovo Hope, soprattutto adesso che la figlia di Brooke sembra sul punto di perdonargli il tradimento con Steffy. Bill cerca di tenere il figlio fuori dai guai, ma l’improvvisa apparizione del “fantasma” di Vinny potrebbe scuotere ulteriormente il sistema nervoso di Liam, già fortemente compromesso dai sensi di colpa, e spingerlo a confessare tutto.

Zoe sembra invece essersi resa conto del fatto che la gelosia e la competizione con la sorella rischiano di rovinare la sua vita, facendogli perdere anche Carter. L’intervento di Quinn servirà a mettere a posto la situazione? E ancora Eric deciderà di perdonare alla moglie il comportamento avuto con Brooke?

Per avere qualche risposta, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.