Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 10 al 16 giugno 2023 ci svelano che la figlia di Ridge si risveglierà dal coma, ma non riuscirà a ricordare niente di quanto accaduto. L’amnesia di Steffy permetterà a Sheila di tirare un sospiro di sollievo. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 10 al 16 giugno 2023

Sheila ha sparato un colpo contro la nuora, ferendo mortalmente suo figlio Finn. Mentre il medico giaceva a terra privo di sensi la perfida rossa non ha esitato a premere il grilletto una seconda volta, e il secondo colpo è andato a segno. Steffy è crollata a terra a fianco al marito, ed è così che Deacon ha trovato i due ragazzi. Immediatamente allertati i soccorsi la Forrester è stata trasportata all’ospedale, dove è riuscita pian piano a risvegliarsi dal coma.

Le trame della settimana che va dal 10 al 16 giugno ci rivelano che la ragazza riprende conoscenza e tutti sono felici di poterla riabbracciare. L’unica ad apparire preoccupata è Sheila, che teme che la Forrester possa accusarla dell’accaduto.

Steffy non ricorda nulla e Bridget conferma che Steffy è affetta da amnesia a causa dello shock. La dottoressa informa tutti che probabilmente la situazione si risolverà ma ci vorrà del tempo.

Ovviamente questa notizia fa tirare un sospiro di sollievo alla Carter.

Anticipazioni italiane Beautiful, Sheila salva la vita a Taylor

Ridge non è affatto entusiasta all’idea che la rossa giri intorno a sua figlia, e cerca di cacciarla dall’ospedale. Il Forrester viene però fermato da Taylor di quanto accaduto sul tetto dell’ospedale, e di come Sheila le abbia salvato la vita.

Dopo un’accesa discussione con Thomas, Sheila si trova a fare i conti con la sua coscienza e con l’immenso dolore per la morte del figlio. Se davanti al Forrester junior la Carter cerca di difendersi, dentro di sé sa benissimo di essere lei la responsabile della morte di Finn e delle gravi condizioni di Steffy. Il dolore la spinge a scappare sul tetto, intenzionata a suicidarsi.

Taylor dice al figlio di smetterla con le sue accuse rivolte a Sheila, prima di seguirla fin lassù. Nel tentativo di impedire alla rossa di gettarsi nel vuoto la Hayes mette male un piede e scivola. La Carter dal cornicione riesce ad afferrarla salvandole la vita.

Beautiful, anticipazioni italiane: confronto tra Paris e Carter

Anche Paris e Zende arrivano all’ospedale per assicurarsi delle condizioni di Steffy. Ma mentre il Forrester – dopo aver parlato con Carter e Quinn – ribadisce a Eric e a Quinn la sua intenzione di tornare all’attacco con la Buckingham, quest’ultima ha un confronto duro con l’avvocato.

Paris chiede a Carter il motivo per cui cerca di spingerla tra le braccia di Zende e prova a spronarlo a lottare per il loro amore. La discussione viene ascoltata di nascosto da Quinn.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: