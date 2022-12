Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 10 al 16 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla dura decisione di Deacon, che decide di abbandonare lo chalet dove si trovano sua figlia Hope, Ridge, Broke e Liam, e allo strano “incontro” con Sheila. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 10 al 16 dicembre 2022

Hope è davvero meravigliata davanti alle nuove creazioni di Thomas, mentre Steffy si augura che il fratello possa trovare la felicità accanto a una persona che gli voglia davvero bene. Lui sembra molto attratto da Paris, che però si considera ormai a tutti gli effetti la ragazza di Zende.

Proprio a quest’ultimo la giovane fa una gradita sorpresa, organizzando una gita che permetterà al ragazzo di assistere a un incontro dei suoi amati Dodgers. Thomas segue la partita in televisione insieme a Steffy e rimane colpito dall’esibizione di Paris, che canta l’inno nazionale davanti a tutto lo stadio.

Quando Zende e Paris tornano trovano ad accoglierli Thomas e Steffy che si congratulano con la giovane per l’esibizione al Dodger Stadium.

Anticipazioni italiane Beautiful, il ritorno di Deacon

Hope ha riunito allo chalet il marito Liam, Brooke e Ridge per festeggiare tutti insieme il ritorno di suo padre Deacon. Ma la sorpresa viene rovinata dallo sconforto, quando tutti esortano la mamma di Beth a non fidarsi assolutamente del padre e a evitare ogni tipo di contatto con lui. Tutti loro lo ritengono infatti un criminale.

Deluso da quell’accoglienza Deacon decide di lasciare lo chalet. Per caso incontra Sheila, accomunata dal suo stesso problema: anche a lei infatti è stato proibito di vedere il figlio.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Sheila cercherà di portare Deacon dalla sua parte? E lo Sharpe sarà disposto a coalizzarsi con la madre naturale del dottor Finnegan per agire nei confronti dei Forrester?

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: