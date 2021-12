Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 1 al 7 gennaio 2022 ci svelano che assisteremo alla proposta di nozze che Carter farà a Zoe. Purtroppo l’allarme antincendio interromperà il momento intenso poco prima che la giovane risponda, ma il ragazzo non si lascerà certo scoraggiare. Vediamo insieme cosa accadrà in the Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 1 al 7 gennaio 2022

Dopo che l’allarme antincendio, entrando in funzione, impedirà a Zoe di rispondere alla proposta di matrimonio di Carter, quest’ultimo tornerà a chiedere la sua mano quando i due si ritroveranno soli. Poi andrà da Paris per informarla che lui e Zoe presto si sposeranno.

La notizia arriverà in fretta anche alle orecchie di Hope e Steffy. A informarle sarà Zende, quando la Logan e la Forrester si complimenteranno con lui per il lavoro svolto.

Anticipazioni italiane Beautiful: Wyatt cercherà di aiutare Quinn

Gli intrighi di Quinn rischieranno davvero di compromettere anche la sua situazione familiare in modo definitivo. Wyatt deciderà di recarsi da Eric per perorare la causa di Quinn. In quell’occasione Shauna eviterà di farsi vedere, ma anche in sua assenza Eric non esiterà a prendere le sue difese. Più tardi Wyatt, iutato da Flo, proverà a convincerla a lasciare la dependance di Eric e Shauna sembrerà decisa a fare quanto suggerito dalla figlia e dal ragazzo. Ma quando la madre di Flo andrà a trovare la figlia, rimarrà sorpresa nel trovare lì anche Quinn.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Thomas userà ancora Douglas per i suoi piani?

Hope sarà impegnata a cercare di convincere Liam affinché lo Spencer permetta a Thomas di restare in contatto con loro. Quando poco dopo il figlio di Ridge e Hope torneranno sui vecchi argomenti, la loro conversazione verrà interrotta dall’arrivo di Douglas. Il bambino si mostrerà felicissimo di rivedere il padre, che non mancherà di elogiarlo per i suoi progressi scolastici. Thomas si dirà convinto che gran parte del merito sia da attribuire a Hope.

Tutto questo non farà che aumentare i timori di Liam, che parlando con Steffy si mostrerà sempre più perplesso sui cambiamenti del ragazzo e continuerà a temere che Thomas voglia usare Douglas ancora una volta per insidiare Hope. I suoi timori saranno fondati?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

