L’attrice Rena Sofer – nota per il suo ruolo di Quinn in Beautiful – ha annunciato la decisione di lasciare il set. Quali saranno le conseguenze per il personaggio della Fuller? La decisione della Sofer ha sorpreso i tantissimi fans della soap americana, e creato incertezza sul futuro del personaggio.

Rena Sofer lascia il cast di Beautiful, quale futuro per Quinn?

Rena Sofer – attrice americana divenuta famosa per aver “prestato il volto” a Quinn Fuller, ha deciso di lasciare il cast di Beautiful. La decisione è arrivata a seguito di un dibattito interno nella produzione. Una settimana prima della scadenza del contratto della Sofer la produzione ha proposto un declassamento del personaggio di Quinn a causa della mancanza di idee per la sua trama futura.

La scelta non è piaciuta all’attrice, che ha deciso di rifiutare questa proposta e abbandonare il cast, creando così un vuoto significativo nella storia di Quinn.

Un momento idilliaco per Quinn

Nelle puntate in onda in questi giorni su Canale 5 possiamo vedere Quinn Fuller vivere un momento idilliaco della sua vita. La sua storia d’amore con Eric è ormai giunta al capolinea, e la Fuller è pronta a coronare il sogno d’amore con Carter. Tuttavia la donna non riesce a perdonare Donna per aver rovinato il suo matrimonio, e medita vendetta.

Invano Wyatt cerca di spronare la madre a lasciarsi il passato alle spalle. La designer decide di affrontare faccia a faccia la Logan, e lo fa davanti a Pam e Charlie alla Forrester Creations. Wyatt cerca ancora una volta di farla ragionare, ma lei non cede e si rivolge a Donna Logan con parole durissime.

Quale destino per Quinn?

Al momento non è stato svelato quale sarà il futuro del personaggio di Quinn nella telenovela. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella che vede Quinn scompare nel nulla, senza una vera uscita di scena. Tuttavia, c’è molta incertezza sul futuro di questo personaggio, molto amato dai fans. Per vedere se ci saranno cambiamenti significativi nella trama o se Quinn rimarrà un personaggio del passato dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime news Beautiful e sulle novità delle vostre soap preferite.