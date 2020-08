Le anticipazioni di Beautiful dal 30 agosto al 5 settembre 2020 si preannunciano ricche di colpi di scena. Dopo la pausa estiva la soap torna a tenerci compagnia nell’appuntamento pomeridiano su Canale 5 con episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Thomas chiede a Hope di sposarlo e la notizia susciterà molti dissapori. Non appena Liam apprende che l’ex moglie è in procinto di sposare il rampollo di casa Forrester fa di tutto per dissuaderla. Anche Brooke appare preoccupata per il futuro della figlia al fianco di Thomas e non riesce a felicitarsi con la figlia neppure quando questa le racconta la gioia del piccolo Douglas davanti alla prospettiva di trovare in Hope una nuova mamma.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 30 agosto al 5 settembre 2020

Mentre Hope cerca di convincere i suoi familiari che la decisione di sposare Thomas è la miglior soluzione per tutti, il figlio di Ridge ha sicuramente qualcosa di cui preoccuparsi. La fonte delle sue angosce è Xander, che prima si reca da lui per minacciarlo di rivelare quanto ha scoperto sulla morte di Emma, e poi convince Zoe a confessare lo scambio delle culle messo in atto da suo padre, il dottor Reese, con la complicità di Flo Fulton.

Se Xander rivelasse alla polizia che quella sera Thomas si trovava sul ciglio della strada dove è precipitata Emma con la sua auto, e soprattutto svelasse i motivi che lo hanno spinto a seguirla, sicuramente darebbe il via ad un’indagine per l’omicidio della ragazza.

Come se non bastasse adesso Xander sembra anche aver convinto Zoe a confessare la verità su Beth e, se Hope e Liam dovessero scoprire che la loro bambina che credono morta è in realtà Phoebe, anche la prospettiva di sposare la figlia di Brooke potrebbe andare in frantumi. Per questo motivo Thomas, disposto a tutto per mantenere il segreto che gli permette di tenere Hope legata a se, arriva a minacciare Zoe per impedirle di rivelare la verità.

Spoiler Beautiful: sempre più vicini alla verità sulla piccola Beth

Quanto accaduto alla clinica il giorno in cui Hope ha partorito la piccola Beth doveva rimanere un segreto tra il dottor Reese e Flo Fulton. Tuttavia una serie di circostanze hanno portato molti altri personaggi a scoprire cosa sia realmente accaduto e molte volte abbiamo visto qualcuno di loro sul punto di confessare la verità anche ai diretti interessati.

Sicuramente a convincere Zoe a rimanere in silenzio sono stati i guai giudiziari che avrebbero coinvolto suo padre se si fosse venuto a sapere dello scambio di culle, ma adesso che Xander sembra essere riuscito a convincerla che porre fine al dolore di Hope dicendole la verità sia la cosa più giusta da fare, riuscirà davvero Thomas a fermarla con le sue minacce? Il figlio di Ridge ha dimostrato in varie occasioni di non essere disposto a fermarsi davanti a niente pur di tenere all’oscuro Hope e Liam sul fatto che Beth è viva, ma adesso che rischia anche una condanna per l’omicidio di Emma riuscirà a portare a termine il suo piano?

L’appuntamento per scoprirlo, cari amici lettori, è per la prossima settimana, con nuove anticipazioni di Beautiful.