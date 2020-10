Le anticipazioni degli spoiler americani ci svelano grandi novità nel casting di Beautiful: ben presto un nuovo volto andrà ad aggiungersi al cast di The Bold and The Beautiful. Già ad inizio anno infatti arriverà Diamond White che impersonerà Paris Buckingham, la sorella di Zoe nonché figlia del dottor Reese.

Chi è Diamond White: carriera artistica dell’attrice che arriverà in Beautiful

Il nome di Diamond White non è certo nuovo nel mondo dello spettacolo: cantante, attrice e modella, ha già recitato in moltissime pellicole. La sua carriera è iniziata da giovanissima, a soli 11 anni ha interpretato Young Nala nel musical firmato Disney “The Lion King“. Qualche anno dopo ha partecipato ad X-Factor dove nel Bootcamp ha interpretato tra le altre la canzone “I Have Nothing” di Whitney Houston. I risultati finali della competizione la videro aggiudicarsi il quinto posto.

Nel settembre 2015 esce il suo primo singolo “Born Rich” pubblicato dalla EP Pressure. Tra le apparizioni nelle pellicole cinematografiche più recenti la troviamo in “Boo! A Madea Halloween“, una commedia horror in cui l’attrice ha interpretato il ruolo di Tiffany Simmons. In seguito Diamond White è entrata a far parte dell’ultima stagione di Empire, una serie Fox, come guest star ricorrente. Quest’anno l’attrice statunitense è stata scelta per entrare a far parte del cast della soap opera prodotta dalla CBS “The Bold and The Beautiful“. Il suo debutto nei panni di Paris Cunningham avverrà il 2 novembre 2020.

Paris Cunningham: a Beautiful arriva la sorella di Zoe

L’arrivo sui teleschermi americani di Paris Cunningham è previsto per il 2 novembre 2020, mentre i fans italiani dovranno pazientare fino ai primi giorni del 2021 a causa della differenza di programmazione tra il nostro Paese e gli States.

Alcune indiscrezioni svelano che si presenterà senza alcun preavviso per vegliare sulla sorella. Sarà interessante scoprire come sarà il rapporto tra Paris e Zoe Cunningham: non è affatto da escludere che potremmo vederle anche rivali in amore. Certamente l’arrivo di Paris Cunningham finirà per portare nuovi sconvolgimenti che potremmo scoprire a poco a poco.

Quindi cari amici lettori, non perdete le prossime anticipazioni di Beautiful per sapere in anteprima quali sorprese sono in serbo nella soap opera americana seguitissima che Canale 5 ci propone ogni giorno nell’appuntamento pomeridiano delle 13,40.