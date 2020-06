Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che la crisi tra Hope e Liam sembra veramente portare la coppia ad una separazione definitiva. La giovane Logan è sempre più convinta che il marito debba vivere serenamente la paternità senza intralci e riconsegna a Liam la fede nuziale per permettergli di stare accanto a Steffy ed alle figlie.

Anticipazioni americane Beautiful: l’inganno di Thomas

La situazione tra i coniugi Logan si complica sempre di più. Liam ama Hope, ma la donna è sempre più convinta che la miglior cosa da fare sia lasciare libero il marito affinché possa crescere Kelly e Phoebe al fianco di Steffy. Lei, nel frattempo, ha avuto modo di leggere la lettera lasciata da Caroline a Thomas poco prima di morire. Le ultime volontà della povera Spencer colpiscono molto Hope, che stringe un patto con Thomas per fare da madre a Douglas.

In realtà la lettera strappalacrime è un inganno ed è stata scritta di proprio pugno dal giovane Forrester, che sembra davvero essere capace di tutto pur di strappare Hope dalle braccia di Liam. Il piano escogitato da Thomas sembra sortire l’effetto desiderato, tanto che Hope decide di restituire la fede nuziale al marito. Liam ha chiesto alla moglie un’ultima notte insieme, sperando di farle cambiare idea, ma durante la notte i due parlano a lungo e la donna ammette che dopo la morte della piccola Beth, si è creata una frattura insanabile dalla quale lei non riesce ad uscire.

Hope si dichiara ancora innamorata di Liam e lo rassicura sul fatto che non prova assolutamente niente per Thomas, ma è convinta che questa separazione sia la cosa migliore per entrambi. Dopo aver restituito l’anello nuziale a Liam lo prega quindi di trascorrere il resto della notte con Steffy. Lui però non riesce a seguire il consiglio della moglie e chiede ospitalità al fratello Wyatt.

Spoiler americani Beautiful: Thomas cerca di convincere Steffy

Mentre Hope cerca di spiegare al marito che la loro separazione è per tutti la soluzione migliore, Thomas parla con Steffy e cerca di convincerla a riaprire il suo cuore a Liam. La donna però non vuole affatto approfittare della crisi matrimoniale tra il suo ex compagno e la sorellastra.

Al tempo stesso appare fin troppo evidente la sua felicità alla prospettiva di poter crescere Kelly e Phoebe insieme a Liam, mentre Thomas potrà trovare in Hope la madre ideale per Douglas.

