Lunedì 17 Aprile alle 19.20 prende il via su Real Time un nuovo programma culinario dal titolo Tutti insieme in cucina, condotto dal noto chef stellato italo-francese Anthony Genovese. Lui è una vera e propria autorità in ambito gastronomico e il programma promette di tenere incollati allo schermo tutti gli appassionati di cucina (e non solo) desiderosi di scoprire nuovi piatti ed imparare ricette gourmet in grado di lasciare gli ospiti a bocca aperta. Ecco le informazioni sulla trasmissione e sul suo conduttore.

Chi è Anthony Genovese

A differenza di tanti suoi colleghi decisamente più desiderosi di telecamere e interviste, Anthony Genovese è invece un uomo piuttosto riservato, che trascorre gran parte dell sue giornate davanti ai fornelli.

Il grande chef, nato in Francia nel 1968 da genitori di origine calabrese, è uno dei più rinomati del settore. E’ proprietario di un famoso ristorante a Roma, Il Pagliaccio, premiato da due stelle Michelin. Adesso per Genovese inizia l’avventura di Tutti insieme in cucina, che ha tutte le carte in regola per diventare un programma cult in ambito food.

Tutti insieme in cucina: come funziona

Negli ultimi anni la tv italiana è tutta un proliferare di programmi a tema gastronomico, ma il format di Tutti insieme in cucina è un po’ diverso dal solito.

In ogni puntata infatti, Genovese si collegherà con le case di famiglie, coppie e amici per preparare in contemporanea con loro, in studio, due pietanze. In pratica i partecipanti cucineranno insieme, ma lo chef sarà il supervisore dei meno esperti, che seguirà passo passo insegnando loro (e a chi guarda da casa) trucchi e segreti per risultati eccellenti. E’ prevista anche l’incursione, a volte, di alcuni vip con la passione per la buona tavola.

Anthony Genovese è un amante della tradizione a cui non manca la voglia di sperimentare. Siamo pronti a scommettere che da Tutti insieme in cucina ci sarà tanto da imparare e, di certo, senza alcun pericolo di annoiarsi.