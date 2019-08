L’attesa è finita ed oggi, giovedì 29 agosto, sono partite le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Oltre a Sara Tozzi e a Giulia Quattrociocche, rendiamo ufficiale la partecipazione di due altri tronisti, entrambi reduci dall’ultima edizione di Temptation Island 2019. Uno di questi è Alessandro Zarino, 28enne napoletano che di mestiere fa il modello e insegnante di crossfit. Ma scopriamo maggiori dettagli in merito.

Trono classico Uomini e Donne: chi è Alessandro Zarino?

Alessandro Zarino non è un volto del tutto sconosciuto, soprattutto per gli spettatori che hanno seguito l’ultima edizione di Temptation Island 2019. A quei tempi, il ragazzo aveva corteggiato l’allora fidanzata di Andrea Filomena, Jessica Battistello arrivando a mettere in crisi la loro storia d’amore.

Jessica e Andrea, al termine del programma, decisero di rompere e di lasciare l’isola delle tentazioni da single. Tra il bel tentatore Alessandro e la Battistello le cose non hanno funzionato, infatti ora lui ha intrapreso questa nuova avventura all’interno del celebre dating show di Maria De Filippi.

Un altro ex di Uomini e Donne nel cast, ecco chi

Tempo fa si è a lungo parlato della presenza di Alessandro Zarino al trono classico di Uomini e Donne. Ma se finora si è trattata solamente di una voce di corridoio, ora è una notizia ufficiale.

Il 28enne napoletano affiancherà le troniste Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi in un percorso dalla durata di alcuni mesi, fino al momento della scelta finale. Alessandro non sarà l’unico protagonista maschile di questa avventura di Uomini e Donne. Sveliamo in anteprima che ci sarà anche Giulio Raselli. Quest’ultimo, esattamente come Zarino, ha preso parte a Temptation Island 2019 ma è noto soprattutto per essere stato il corteggiatore di Giulia Cavaglià. Quest’ultima lo preferì a Manuel Galiano anche se la loro frequentazione al di fuori dello studio Mediaset non durò molto. Riuscirà Alessandro Zarino a trovare la donna della sua vita a Uomini e Donne?