Annalisa Scarrone a This is me: “Sono cresciuta e mi sento più libera”

Prima protagonista della seconda puntata. Annalisa Scarrone a This is me ha sottolineato a Silvia Toffanin di ringraziare Amici di Maria De Filippi per tutto quello che le ha insegnato e le opportunità che le ha dato. Annalisa ha detto che ora si vede molto cresciuta e si sente sicuramente più libera e leggere.

Annalisa Scarrone a This is me: le sue parole sull’esperienza nel talent

E’ una delle artiste più amate degli ultimi anni. Ha sfornato hit su hit e fatto ballare centinaia e centina di persone. Annalisa Scarrone a This is me ha sottolineato di amare Anbeta e parlato del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Annalisa ha detto di essere molto grata a tutti. L’esperienza le è servita un sacco. Oggi si sente più matura, più sicura e leggera. Prima aveva paura di parlare e di sbagliare. Ora sa che se per caso sbaglia, sicuramente da quegli errori imparerà qualcosa e dal giorno dopo cercherà di fare meglio e correggere il tiro.

Annalisa ha poi regalato una performace fatta di voce e piano e ha così re-interpretato alcuni dei suoi brani di maggior successo in una nuova chiave. Il motivo? La volontà di fare qualcosa di diverso e speciale per una occasione così speciale come la presenza a This is me per celebrare il talent di Canale 5.

Annalisa, sei stata UNICA per noi questa sera ✨#ThisIsMe pic.twitter.com/GZgqIks7Qw — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 27, 2024

Annalisa: “Anche per riconoscerla la fortuna ci vuole la testa”

Annalisa, mentre parlava Anbeta, ha detto che secondo lei anche per riconoscere la fortuna ci vuole la testa. Ci vuole la testa per riconoscere il talento, per provarci e per restare nel corso degli anni. L’intervista è poi terminata con l’auguro di Annalisa per il suo futuro. La cantante ha detto di desiderare di poter restare sulla cresta dell’onda anche nei prossimi anni.

Anbeta e Annalisa sono uscite insieme a braccetto dallo studio. Subito dopo è stata presentata Alessandra Amoroso.