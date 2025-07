Annalisa è pronta a tornare con un nuovo album di inediti dopo il successo di “Maschio”. Si chiama “Ma io sono fuoco“, il nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nell’autunno 2025.

Annalisa dopo Maschio arriva il nuovo album “Ma io sono fuoco”

Nuovo album per Annalisa: si chiama “Ma io sono fuoco“, il titolo scelto dalla cantante per annunciare al grande pubblico il ritorno sulle scene con un nuovo progetto discografico in arrivo nell’autunno 2025. Un ritorno molto atteso dopo il grandissimo successo di “E poi siamo finiti nel vortice”, album multiplatino in cui sono contenute le hit “Bellissima”, “Mon Amour” (brano da 6 Dischi di Platino), “Sinceramente” e “Storie brevi”. Il nuovo album “Ma io sono fuoco” è stato annunciato sui profili social della cantante e suona come una forte dichiarazione di identità.

Fuoco come scintilla creativa e soprattutto trasformazione con Annalisa che sui social ha scritto: “Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare. Pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco“. Un titolo che lascia tanto spazio all’immaginazione e che segna l’inizio di un nuovo percorso musicale per la cantante italiana dei record che vanta un palmares di 52 dischi di platino, 13 Oro. Annalisa è la donna più certificata del 2024, oltre 200 mila biglietti venduti nei live del 2024, prima artista femminile ad entrare nella classifica Top 100 di Billboard Usa e ai vertici della classifica annuale. Ad anticipare il nuovo progetto discografico il singolo “Maschio” pubblicato lo scorso maggio e tra le canzoni più ascoltate dell’estate 2025.

Annalisa, le date dei concerti in autunno

Dopo l’uscita del nuovo album di inediti Annalisa è pronta a tornare anche dal vivo con una serie di concerti che compongono il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio in musica nei principali Palasport italiani . Il tour è organizzato da Friends & Partners. Ecco a seguire il calendario completo dei concerti: