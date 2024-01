È proprio il caso di dirlo: inarrestabile Annalisa! Nuova consacrazione per la cantante in vista della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2024, in onda su Rai Uno dal dal 6 al 10 febbraio. “Euforia” è stato certificato disco d’Oro, mentre “Disco Paradise” è quattro volte disco di Platino.

Annalisa: artista donna con il maggior numero di copie vendute certificate in epoca FIMI

Con le certificazioni di “Euforia” e “Disco Paradise”, ottenute oggi, Annalisa supera 3 milioni di copie vendute in epoca FIMI (2009 – ad oggi) e diventa l’artista donna con il maggior numero di copie vendute certificate.

“Euforia” è disco d’Oro, “Disco Paradise” 4 volte disco di Platino

La cantante si prepara a partecipare in gara al Festival di Sanremo 2024. Un appuntamento che va a suggellare il successo dell’artista, al culmine di un anno, quello 2023, ricco di grandi traguardi raggiunti, sia nella sua vita privata con il coronamento del sogno d’amore arrivato con il matrimonio, ma anche a livello professionale, con una carriera in continua ascesa.

Dalla sua partecipazione ad Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ad oggi, che è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston per la sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2024, dove porterà il brano dal titolo “Sinceramente”, Annalisa di strada ne ha percorsa tanta.

Annalisa: i successi di “Bellissima” e “Mon Amour”

In questi ultimi anni con “Bellissima” e “Mon Amour” solo per citarne alcuni, ha conquistato le classifiche musicali come nessuno, o quasi, prima d’ora. La consacrazione è arrivata poi con il suo primo Forum di Assago. Un concerto che fatto segnare il tutto esaurito pochi giorni dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Il successo di Annalisa è inarrestabile, la sua padronanza della voce e della scena, quando è sul palco, è senza dubbio la sua forza e la caratteristica che più la contraddistingue. Oggi con l’annuncio delle nuove certificazioni, l’artista ha dimostrato ancora una volta di essere nata per cantare.