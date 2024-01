Lo scoccare della mezzanotte durante il passaggio dal 2023 al 2024 sarà ricordato per un’immagine che sui social è diventata subito virale e che riguarda il Capodanno di Rai 1 durante la trasmissione tv L’Anno che Verrà. Protagonisti del momento clou: la cantante Annalisa e il conduttore Amadeus. In particolare quando Annalista è stata interrotta da Amadeus mentre cantava la canzone “Bellissima”. Vediamo nel dettaglio cosa è successo mentre la Scarrone cantava il brano di successo pochi secondi prima della mezzanotte.

Annalisa interrotta da Amadeus su Bellissima a L’Anno che Verrà: perché? Il motivo

Durante il Capodanno di Rai 1, L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus, pochi minuti prima dello scoccare della mezzanotte, il conduttore invita sul palco di Crotone la cantante Annalisa per cantare il fenomeno musicale dell’anno 2023 dal titolo “Bellissima”.

Mentre la cantante si esibisce sulle note del celebre brano, che ha conquistato milioni di persone, oltre che la presenza stabile in classifica per moltissime settimane, Amadeus la interrompe. Il motivo dell’interruzione è molto semplice.

Perchè Amadeus ha interrotto Annalista mentre cantava “Bellissima”?

Amadeus ha interrotto Annalisa perché mancavano pochissimi secondi allo scoccare della mezzanotte e quindi al passaggio al nuovo anno. Il dialogo tra i due ha del surreale, ed è diventato subito virale sui social. Ecco di seguito la sovrapposizione e l’intrecciarsi tra “Bellissima” di Annalisa e il countdown per il 2024 di Amadeus

Annalisa: DOVE VAAAAAI?

Amadeus: Vieni Annalisa

Annalisa: MA CHE COSA VUUUOOOOI?

Amadeus: Vieni, vieni Annalisa

L’abbraccio tra i due è diventato in pochi secondi il simbolo iconico di questo Capodanno. In molti hanno visto in questa scena, un presagio di cosa potrebbe avvenire il prossimo 10 febbraio durante la finale di Sanremo 2024. La Scarrone è infatti tra i big in gara al Festival della Canzone italiana del 2024.

In molti hanno descritto la scena come il primo vero meme del 2024. La stessa Annalisa sul suo profilo Instagram ha pubblicato una Stories dove scrive: “DOVE VAAAAAAAI, A FARE IL COUNTDOWN DI CAPODANNO”.

Video – Annalusa Interrotta da Amadeus a L’Anno che Verrà

Ecco di seguito il video del momento diventato ormai iconico di Amadeus che interrompe Annalisa mentre Canta “Bellissima” al Capodanno di Rai 1 durante la trasmissione tv dal titolo L’Anno che Verrà.