Ci siamo: il concerto – evento di Annalisa all’Arena di Verona arriva in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo del singolo “Storie Brevi” con Tananai, la cantante di Sinceramente approda in prima serata con il suo show “Annalisa Tutti in Arena”.

Annalisa Tutti in Arena su Canale 5: ospiti ed anticipazioni

Giovedì 5 settembre 2024 dalle ore 21.39 va in onda in esclusiva e in prime-time su Canale 5 “Annalisa Tutti in Arena”, il concerto-evento e primo live che la cantante ha tenuto lo scorso 14 maggio in una Arena di Verona completamente sold-out. Sulla scia dei successi di “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente”, la cantante donna che ha venduto più dischi nell’ultimo anno ha realizzato il sogno di una vita: cantare all’Arena di Verona. Proprio Nalì, come si faceva chiamare ai tempi di Amici di Maria De Filippi, parlando del suo concerto all’Arena l’ha definito come “consacrazione, un sogno realizzato in un luogo simbolico per la musica italiana”.

Un concerto-evento che arriva dopo due anni di hit e successi a consacrare Annalisa come la nuova reginetta del pop. Il suo ultimo disco “E poi siamo finiti nel vortice” continua a dominare le classifiche, mentre le sue canzoni sono hit da milioni di streaming. Per celebrare questo sogno in musica, Annalisa ha voluto anche degli amici, colleghi ed ospiti sul palcoscenico. Tra questi ci sono: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Non solo, ad accompagnare la cantante una band composta da:Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads). A completare lo show la presenza di ballerini, diretti da Simone Baroni, si mescolano attraverso avvolgenti coreografie alle sonorità dell’artista, determinandone l’intensità e la potenza.

Scaletta Annalisa Tutti in Arena su Canale 5

Dopo un tour sorprendente con oltre 200 mila biglietti venduti tra palazzetti, due Arena di Verona e una serie di concerti nei principali festival estivi, Annalisa arriva anche in tv su Canale 5 con il suo “Annalisa Tutti in Arena“. Ecco la scaletta completa dell’evento con tutte le canzoni e gli ospiti:

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Eppure sentire (un senso di te) (con Elisa)

Ragazza sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore (con Irama)

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Storie Brevi (con Tananai)

Mon Amour

Superclassico (ft. Ernia)

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla Luna / Walking on the Moon

Tango (con Tananai)

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei (con Giorgia)

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva+Eva (con Rose Villain)

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

“Annalisa Tutti in Arena” è una produzione tv FRIENDSTV e la regia di Luigi Antonini.