Annalisa è la indiscussa protagonista della terza puntata della nuova stagione di RADIOITALIALIVE – dall’Italiana Assicurazioni Music Place. La cantante, reduce dal grandissimo successo del nuovo album “Ma io sono fuoco”, è pronta a regalare un concerto esclusivo!

Annalisa, la cantante è protagonista del terzo concerto di RADIOITALIALIVE

Stasera, venerdì 21 novembre 2025 dalle ore 21.00 in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it va in onda il concerto esclusivo di Annalisa. La nuova edizione del format musicale, iniziato lo scorso 7 novembre, come da tradizione porterà sul palco dell’Italiana Assicurazioni Music Place alcuni tra i nomi più importanti della scena italiana.

Protagonista assoluta della terza puntata è Annalisa che presenterà alcuni dei brani contenuti nel suo ultimo disco dal titolo “Ma io sono fuoco”. In scaletta canzoni diventate delle hit come “Maschio”, il nuovo singolo “Esibizionista”, ma anche evergreen come “Bellissima”, “Sinceramente”, “Mon Amour” e tanti altri.

Venerdì 21/11 h21 la puntata di #radioitalialive con@NaliOfficial condotta da Giuditta Arecco e Daniela Cappelletti!#italianamusicplace pic.twitter.com/mkkL25yWVk — Radio Italia (@RadioItalia) November 17, 2025

Il concept di RadioItaliaLive: concerti esclusivi da non perdere!

Per il pubblico di Radio Italia solomusicaitaliana l’evento RadioItaliaLive sarà l’occasione di assistere a una serie di concerti esclusivi pensati per l’appuntamento del venerdì sera, sempre alle 21.00, in onda su tutte le piattaforme dell’emittente. Alla conduzione si alterneranno Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Francesca Leto e Paoletta, mentre la regia è affidata a Lele Biscussi e l’art direction a Sergio Pappalettera, per una stagione che promette nuovi live e grandi sorprese

Ricordiamo che Radio Italia Live vivrà anche sui profili social ufficiali di Radio Italia (Facebook, Instagram, TikTok, X e Youtube) con l’hashtag #radioitalialive. Chi si perdesse una puntata, potrà rivederla la domenica della settimana successiva alle 21.00 su Radio Italia Tv e la troverà comunque sempre disponibile su radioitalia.it.