Annalisa e Tananai sono i “nuovi Robbie Williams e Nicole Kidman”, in una cover al servizio della canzone di Natale di Radio Deejay. Il brano cantato nella versione a due voci, “Natale Like A Deejay”, può dirsi un regalo della nota radio ai fedeli radioascoltatori.

Radio Deejay unisce Annalisa e Tananai: la canzone di Natale 2024

Annalisa e Tananai diventano le stelle di “Natale Like A Deejay”, la sorpresa natalizia di Radio Deejay.

Il brano inedito, cover della hit Somethin’ Stupid, la cui versione originale di Frank Sinatra e Nancy Sinatra del 1967 è celebre anche per la versione del 2001 di Robbie Williams e Nicole Kidman, è un nuovo adattamento in chiave natalizia di Rocco Tanica.

Natale Like A Deejay può dirsi una double-Cover, dalle due versioni: la Deejay edit, cantata dai deejay della radio comprensiva di un cameo di Annalisa e Tananai, e la versione cantata in duo dai soli cantautori, che per la gioia dei fan cantano ancora una volta insieme, dopo il successo segnato col brano dell’estate, “Storie brevi”.

Il successo di “Natale Like a Deejay”

Il rilascio della canzone natalizia, a cura di Radio Deejay, in anticipo rispetto all’attesa ricorrenza del Santo Natale, è una tradizione ormai trentennale per la celebre radio, che partiva nel lontano 1994 con A Song For You.

Intanto, a margine del duetto natalizio debuttato in un video su YouTube, che è virale nel web, il volto simbolico di Radio Deejay rompe il silenzio mediatico sull’opera dell’ex Amici Annalisa in collaborazione con Tananai: “Quest’anno gli auguri di Natale li facciamo insieme a due delle personalità più amate nel panorama musicale italiano. -fa sapere il direttore di Radio Deejay, Linus -. Ormai una vera tradizione natalizia e caso unico nella radiofonia italiana, dal 1994 coinvolgiamo artisti e musicisti con tutti i nostri speaker e deejay per impacchettare al meglio brani che possano segnare i ricordi del nostro pubblico nel periodo dell’anno più amato”.

Il messaggio, infine, svela un particolare retroscena sull’evento canonico a cura di Radio Deejay: “L’attesa ogni volta è talmente alta che già da agosto riceviamo richieste di informazioni su quale sarà il brano natalizio dell’anno”.

E non può mancare neanche il feedback dei fan del duo, fatto perlopiù di consensi, tra i messaggi sui social. “Parlano di voi anche per una semplice canzone natalizia di radio Deejay, che nemmeno si può ascoltare sulle varie piattaforme, ma solo su YouTube. Quando si é rilevanti succede…“, grida il messaggio di un utente aggregante, su X.

Semplicemente meravigliosi, una versione stupenda❤😍🎄✨ e le voci si intrecciano alla perfezione #Annalisa #Tananaipic.twitter.com/vZoi4uh9Ra — giov🌪 (@bbshadowx) December 9, 2024