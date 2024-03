Annalisa e Bob Sinclar hanno deciso di unire le loro forze e la loro esperienza in ambito musicale per realizzare un remix di “Sinceramente”, il brano presentato in gara dalla cantautrice italiana in vetta alle classifiche, al Festival di Sanremo 2024, dove si è classificato al terzo posto al termine della kermesse canora.

Annalisa in studio con Bob Sinclar per il remix di “Sinceramente” – Video

A svelare la collaborazione tra i due artisti sono stati propio gli stessi Annalisa e Bob Sinclar, che tramite un video condiviso sui rispettivi canali social hanno annunciato la bellissima novità.

Nel video girato in studio a Parigi, si vede Annalisa insieme al celebre dj e produttore discografico francese, che tra una battuta e l’altra, lavorano insieme al remix di “Sinceramente”.

Il remix di Sinceramente

Nella clip il dj Bob Sinclar – che nel corso della sua carriera ha reinterpretato celebri brani come “A far l’amore comincia tu” della grande Raffaella Carrà, accompagna la cantante all’interno degli uffici della sua etichetta discografica, la Yellow Productions, fino al suo studio dove – racconta lui – “faccio la mia musica da venti anni”. “Quindi, perché sei qui?”, si sente chiedere da Bob Sinclar nel video ad Annalisa, la quale risponde: “Sono qui perché… cosa ne pensi di ‘Sinceramente’? Se vuoi puoi fare un remix!”. “Ok, un remix per la regina!”, dice il dj, prima di mettersi a lavorare.

“Sinceramente”, brano presentato in gara a Sanremo 2024, è stato pubblicato come singolo estratto dalla riedizione dell’ottavo album di Annalisa, “E poi siamo finiti nel vortice”, contenente anche altri brani di successo come “Bellissima” e “Mon amour”.

Il brano sanremese di Annalisa, è la canzone con il maggior numero di streaming raccolti in 24 ore in Italia su Spotify, ma, ha debuttato anche al 95esimo posto nella Billboard Global 200, permettendo alla cantante italiana di diventare la prima donna italiana a entrare nelle prime 100 posizioni della classifica. “Sinceramente” è inoltre il brano di una solista più veloce a raggiungere il doppio disco di platino con sole 6 settimane.

Video – Annalisa e Bob Sinclar insieme in studio