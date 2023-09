È un momento d’oro per Annalisa su tutti i fronti, sia a livello artistico che per quanto riguarda la sua vita privata. Dopo i successi di ‘Bellissima‘, ‘Mon Amour‘ e ‘Disco Paradise‘ la cantante è convolata, in gran segreto, a nozze con Francesco Muglia. Ora ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo ‘E poi siamo finiti nel vortice‘. Scopriamo insieme cosa contiene il suo ultimo lavoro e cosa Annalisa ha detto sulla sua presunta gravidanza.

Annalisa parla della sua presunta gravidanza

Annalisa è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Il 29 giugno si è sposata con Francesco Muglia. Una cerimonia che non era stata annunciata e che si è svolta per pochi invitati, tra cui Maria De Filippi. Dopo le nozze la cantante è stata al centro del gossip per una sua presunta gravidanza. Sui social infatti in molti avevano notato delle rotondità del pancino che avevano fatto pensare che Annalisa aspettasse un bambino. Niente di più falso.

Intervistata da Vanity, l’ex allieva di Amici ha spiegato come quelle voci l’avessero colpita nel profondo e ha invitato tutti ad una riflessione: “È lo specchio di un retaggio culturale che abbiamo, una certa visione all’antica per cui una si sposa e dopo un mese si aspettano tutti che sia incinta. Poteva succedere tanti anni fa come non potrebbe non succedere mai, ma un po’ più di attenzione su questo tema penso che ci vorrebbe. È una cosa bella, però è anche una cosa molto intima. Non essendo incinta e non avendo alle spalle un percorso difficile l’ho gestita, ma non le nascondo che ho ricevuto decine di telefonate dai parenti. Non è il massimo“.

Molti infatti non riescono ad avere bambini e bisognerebbe trattare l’argomento con delicatezza senza fare pettegolezzi che potrebbero ferire i protagonisti.

Annalisa esce ‘E poi siamo finiti nel vortice’

Parlando invece di musica, da oggi, venerdì 29 settembre 2023, è uscito l’ultimo lavoro di Annalisa. Il cd che si intitola ‘E poi siamo finiti nel vortice‘ contiene 12 tracce tra melodie e brani dal respiro internazionale. Come spiegato dalla cantante, si tratta di un album che racchiude un saliscendi di emozioni in cui chiunque si può identificare.

Annalisa è stata grazie a Bellissima, la prima donna al numero uno della classifica dei singoli dopo più di tre anni e il suo brano è rimasto in classifica per oltre un anno. Ora arriva questa nuova avventura che la porterà a esibirsi il 4 novembre al Forum di Assago.