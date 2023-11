Tutto pronto per la seconda stagione di ‘Lea, i nostri figli‘ con Anna Valle e Giorgio Pasotti. La serie, che ha fatto registrare buoni ascolti, è sceneggiata da Mauro Casiraghi e Anna Mittone e diretta da Fabrizio Costa. Scopriamo insieme quando andrà in onda, il cast, la trama e le anticipazioni delle prime puntate.

‘Lea, i nostri figli 2’: trama e dove vederlo

Manca poco al ritorno in prima serata su Rai 1 delle storie di Lea Castelli. L’infermiera pediatrica dell’Ospedale Estense di Ferrara, interpretata da Anna Valle, ancora una volta mostrerà il suo lavoro e la sua umanità. Se nella prima stagione si era scelto come titolo ‘Lea, un nuovo giorno‘, ora tutto ruoterà sul rapporto tra genitori e figli. La prima puntata di ‘Lea, i nostri figli’ è prevista per domenica 12 novembre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Tre anni dopo, vedremo come è cambiata la vita di Lea e di chi gli sta intorno in primis l’ex compagno, il dottor Marco Colomba (Giorgio Pasotti).

Indagheremo sulla sua relazione con Arturo (Mehmet Günsür), un affascinante medico e padre di Martina. La giovane (Cloe Günsür) ha 12 anni e attraverserà la tipica fase dell’adolescenza ma ci sarà un incidente che cambierà il loro destino. Mentre il dottor Colomba deve ancora scoprire come gestire sua figlia Gioia, nata alla fine della passata stagione.

Il cast della serie e le anticipazioni sui primi due episodi

“Lea, i nostri figli 2” ci terrà compagnia per quattro appuntamenti. I primi due episodi saranno disponibili in prima serata su Rai 1 da domenica 12 novembre e su Rai Play. Le anticipazioni rivelano che nel primo episodio, dal titolo ‘Bugie’, vedremo come Arturo e Lea riescano al di là degli impegni musicali dell’uomo a vivere insieme. Mentre Marco deve vedersela con Nicola, il nuovo compagno di Anna. In ballo c’è l’affido condiviso della piccola Gioia.

Nel secondo episodio, dal titolo ‘Verità’ vedremo Marco accettare l’invito a uscire di Valeria. Tutto poi ruoterà su un incidente e sulla versione fornita da Martina che non convince del tutto Lea. Di nascosto dai genitori, Martina chiede all’amico Lupo di accompagnarla a un appuntamento misterioso in motorino, ma i due rimangono coinvolti in un incidente stradale.

Il cast vede la presenza di Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi, Rausy Giangarè, Claudia Vismara, Jerry Mastrodomenico, Alan Cappelli Goetz, Sara D’Amario, Lorenza Cacciatore, Bernardo Casertano, Sara Zanier, Cloe Günsür, Christian Monaldi, Angela Curri e Francesca De Martini.