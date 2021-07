La domenica di Canale 5, come anticipato dai palinsesti tv cambierà volto. Al posto di “Domenica Live” condotto da Barbara d’Urso, ci saranno Anna Tatangelo con “Scene da un Matrimonio” e Silvia Toffanin con “Verissimo”. Ed è proprio la Tatangelo che anticipa qualche novità su questa nuova esperienza da conduttrice.

Anna Tatangelo: il mio programma è diverso da quello della d’Urso

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, la cantante risponde a chi sostiene che abbia preso il posto di Barbara d’Urso: “Non mi piacciono le polemiche – dice la Tatangelo, che aggiunge – La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista”.

In merito al paragone con il programma della d’Urso, la cantante dichiara: “Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché “Scene da un matrimonio” non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione. Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro”.

“Scene da un Matrimonio”: parla Anna Tatangelo

Le riprese di “Scene da un matrimonio” inizieranno a breve. Anna Tatangelo parla di un progetto ancora da definire, fatto di tante idee che dovranno presto prendere forma per andare in onda la domenica pomeriggio durante il prossimo autunno. La cantante di Sora di una cosa però è certa: “Sicuramente racconterà anche me stessa”.

“Non è una sfida ma è solo un tassello di una crescita professionale televisiva che mi ha affascinato dai tempo in cui Pippo Baudo mi chiamò a co-condurre “Sanremo Top” nel 2002. Poi ci sono state tante altre occasioni ma vorrei che le persone apprezzassero questo nuovo programma e vincessero il pregiudizio nei miei confronti. So già che dovrò lavorare il triplo per raggiungere questo obbiettivo”.

A quanto si apprende quindi, la nuova versione di “Scene da un Matrimonio” sarà cucita su misura per Anna Tatangelo. Il programma già presente nei palinsesti Mediaset negli anni ’90, fu portato al successo da Davide Mengacci. Sicuramente il pubblico della domenica pomeriggio grazie a questa nuova aventura televisiva avrà modo di conoscere una nuova Anna.

Anna Tatangelo nella giuria di “All Together Now”

Un bel periodo per Anna Tatangelo che sarà anche in prima serata, sempre su Canale 5, con “All Together Now”. In merito al programma condotto dalla Hunziker dice: “Si basa sulla verità e sulle storie vere, non sui drammi del tipo ‘tiriamo fuori delle cose per fare audience’. Un programma puro condotto da Michelle Hunziker che ha un entusiasmo travolgente. Grazie a questa partecipazione la gente mi ha fermato per strada, apprezzandomi e scoprendo un nuovo lato di me. Abbiamo registrato in un periodo molto difficile a causa della pandemia e andare in studio a lavorare mi ha molto aiutata”.