Anna Tatangelo a Verissimo ha svelato di aspettare una femminuccia. Il figlio Andrea ne è felicissimo e ha scelto il nome della sorellina. La cantante ha poi ricordato anche Pippo Baudo, recentemente scomparso, sottolineando di come il conduttore sia stato un secondo papà per lei. Ecco le sue parole.

Anna Tatangelo a Verissimo: l’arrivo di Beatrice

Ad aprire la nuova stagione di Verissimo ci ha pensato Anna Tatangelo. Silvia Toffanin ha dato il via alla prima puntata del nuovo anno del programma di Canale 5 intervistando proprio la cantante che è al sesto mese di gravidanza e che probabilmente darà alla luce la secondogenita vicino a Natale o comunque nel mese di dicembre.

IT’S A… 🧸❤️

Anna Tatangelo nel salotto di Verissimo, sabato 13 settembre 2025, ha raccontato con grande gioia di aspettare una femminuccia. Quasi non riusciva a trattenersi nel dirlo e ha cercato di mantenere il riserbo fino a quando lo studio non si è illuminato tutto di rosa. La cantante ha raccontato di come sua madre sarebbe stata felice che lei avesse una femminuccia e ha specificato che il figlio Andrea è ancor più legato a lei. Da bravo fratello maggiore, il primogenito avuto dalla relazione con Gigi D’Alessio, legge su internet e si informa su cosa deve o non deve mangiare la madre e le telefona per darle consigli. Oltre a ciò è stato proprio lui a scegliere il nome per la sorellina. La bambina si chiamerà Beatrice.

Il ricordo di Pippo Baudo

Anna Tatangelo a Verissimo ha ricordato anche Pippo Baudo. La cantante ha sottolineato di averlo sempre ritenuto un secondo papà. Baudo l’ha lanciata nel mondo della musica, ha scelto il suo percorso artistico scegliendo le canzoni per Sanremo. Ha sempre vegliato su di lei. Si è sempre interessato a lei. Ogni volta che la vedeva le chiedeva sempre come stesse e voleva news sia sulla sua vita professionale che privata. Ha sempre voluto che lei potesse fare musica e avere una bella carriera, ma ha anche sempre “vegliato” sulla sua vita privata. Un esempio? Ai tempi dell’inizio della sua prima grande storia d’amore, Baudo chiese al suo compagno se avesse o meno intenzioni serie. Così come solo un papà può fare.