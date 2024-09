Chi è Anna Pepe, la rapper prima sia nelle classifiche radio che Spotify

Anna Pepe è la cantante del momento, prima in quasi tutte le classifiche musicali. Un successo improvviso che l’ha portata nel 2023 ad essere l’artista femminile più ascoltata su Spotify. Scopriamo insieme chi è e quali sono i suoi maggiori successi.

Anna Pepe conquista le classifiche musicali

Alzi la mano chi questa estate non ha intonato almeno una volta il ritornello di ‘30 gradi‘. L’autrice di quel brano è una giovane di 21 anni, Anna Pepe, che è nata a La Spezia e in poco tempo è riuscita a dominare la scena rap italiana.

Sin da piccola si appassiona alla musica anche grazie al padre Dj e già dal suo singolo d’esordio fa registrare numeri record. “BANDO” ha ottenuto un doppio disco di Platino e importanti collaborazioni nelle versioni remix (con Rich The Kid, Maxwell, Endor e Gemitaiz&Madman). Successo confermato dai social, dove il suo brano “Drippin in Milano” (certificato di Platino) ha spopolato su Tiktok insieme ad altri suoi singoli come “Squeeze #1” e “Balaklub – What Up”. Il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Oro) è stato anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Platino) che ha visto il featuring con Lazza e “Gasolina” (2x Platino).

Nel 2023 ha collaborato nel disco di Guè “Madreperla” con “Cookies n’ Cream” con il feat. di Sfera Ebbasta, certificato 3x Platino. Anna ha poi pubblicato “Energy” ed è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “FAST X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel. Ha inoltre collaborato in “Vetri Neri” (5x Platino) di AVA e Capo Plaza, “Anelli e Collane” (Platino) di Artie 5ive e “Everyday” (3xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier e “Petit Fou Fou” con Rhove, certificato Platino.

Il primo album e il boom con ’30 Gradi’

Nel 2024, pubblica il suo primo album ‘Vera Baddie‘ che contiene collaborazioni con Guè, Tony Boy, Thasup, Artie 5ive, Sfera Ebbasta, Niky Savage, Capo Plaza, Tony Effe e Sillyelly. L’album è tra i più venduto in Italia ottenendo il disco d’oro dopo appena un mese dalla sua pubblicazione. Questa estate ottiene il successo con ‘30 gradi‘ salendo al numero uno dei brani più trasmessi nelle radio e ascoltati su Spotify. La cantante sarà una degli artisti presenti al Suzuky Music Party, show musicale condotto da Amadeus.

Profili social della rapper

Anna Pepe è seguitissima sui social: il suo profilo instagram, nome utente @annapep3, vanta 2,2 milioni di follower mentre quello Tiktok (stesso nome) ben 2,7 milioni. Recentemente ha commosso il web quando ha realizzato il sogno di Cecilia, una paziente oncologica fan della rapper, entrando a sorpresa nella sua stanza e duettando con lei.