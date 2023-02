Dopo 12 anni di assenza, Anna Oxa torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Sali (Canto dell’anima)“. E’ sicuramente il ritorno più atteso di questa 73esima edizione della kermesse canora italiana complice anche l’alone di mistero che la cantante è capace di creare intorno a sé.

Anna Oxa canta “Sali (Canto dell’anima)” a Sanremo 2023: testo della canzone e significato

“Sali (Canto dell’anima)” è il brano che segna il ritorno in gara di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023 dopo tantissimi anni di silenzio. Con all’attivo quindici partecipazioni, di cui due vittorie: nel 1989 con “Ti lascerò” e nel 1999 con “Senza pietà“, la cantautrice pugliese si rimette in gioco con una canzone intima.

Il significato di “Sali (Canto dell’anima)

Il brano, scritto da Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, e Kaballà, si presenta come un’invocazione a superare il quotidiano e proiettarsi verso un ordine superiore. Una canzone intima che sarà sicuramente presentata in maniera magistrale dall’interprete pugliese. La Oxa, infatti, ha sempre fatto la differenza sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo e anche quest’anno le aspettative sono molto alte.

Anna Oxa, testo “Sali (Canto dell’anima)

di A. Oxa – F. Bianconi – Kaballà – F. Zanotti

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome