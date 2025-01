Attimi di apprensione a I Fatti Vostri durante la chiusura della puntata del 21 gennaio 2025. La conduttrice Anna Falchi, proprio mentre stava salutando il pubblico prima di passare la linea al Tg1, ha accusato un malore e si è accasciata, trovando sostegno nel collega Tiberio Timperi. Quest’ultimo, prontamente, ha evitato che la Falchi cadesse a terra.

Anna Falchi rassicura il pubblico a “I fatti vostri”: “Mi sono alzata troppo in fretta”

L’imprevisto è avvenuto mentre Anna Falchi dava appuntamento al giorno successivo. La conduttrice, improvvisamente, si è accasciata a terra, spiegando di aver avuto un mancamento dovuto al fatto di essersi alzata troppo velocemente. Tiberio Timperi, accanto a lei, inizialmente ha chiesto se fosse uno scherzo, ma la Falchi ha subito chiarito che non stava fingendo. Dimostrando grande professionalità, Timperi ha preso in mano la situazione, rassicurando il pubblico a casa e gli ospiti in studio: “Abbiamo materiale per Blob e Striscia La Notizia, ma non preoccupatevi, non è successo nulla di grave.”

Timperi ironizza: “È l’età”

Dopo il breve spavento, Anna Falchi ha confermato di stare bene, ribadendo: “Mi sono alzata troppo velocemente, ma è tutto a posto.” Tiberio Timperi, approfittando del momento per stemperare la tensione, ha ironizzato: “Succede, è l’età,” concludendo con un gesto affettuoso verso la collega, dandole un bacio sulla guancia.

Nessun aggiornamento dai social

Per il momento, Anna Falchi non ha rilasciato dichiarazioni sui social, ma tutto lascia intendere che l’episodio non sia stato nulla di preoccupante. I Fatti Vostri tornerà regolarmente in onda domani, come di consueto alle 11:10 su Rai2, per accompagnare il pubblico fino all’ora del Tg2.