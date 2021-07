Anna Dan, moglie di Gianni Morandi, ha parlato per la prima volta dell’incidente del marito e dello spavento preso svelando: “Per la prima volta l’ho visto fragile“.

La moglie di Morandi, Anna Dan, parla dell’incidente

Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi, ha scritto un lungo ritratto, ricco d’amore, per il settimanale 7 del Corriere della Sera. La donna, autrice delle maggior parte delle foto che vengono postate sui profili social del noto cantante, ha incluso nel racconto quanto accaduto qualche mese fa quando, a causa di qualche lavoretto in campagna, Gianni ebbe un brutto incidente con il fuoco che lo portò a un lungo ricovero al centro grandi ustionati della Romagna.

Il ritratto inizia in maniera spensierata. Anna parla del marito guardandolo con gli occhi dell’amore e con grande ammirazione: “Mio marito è Gianni Morandi e ho scoperto oramai da anni che abita nel futuro. In 27 anni non l’ho mai visto una sola volta crogiolarsi nel passato. È appassionatissimo di date, numeri, ricorda tutti i chilometri dell’autostrada ma non ama particolarmente le ricorrenze, gli anniversari”.

La Dan aggiunge: “La sua curiosità e la sua voglia di vivere lo spingono sempre in avanti. Il suo sguardo sulle cose della vita è sempre… da lontano”.

Poi si arriva al giorno dell’incidente. Uno dei più brutti della loro vita. Quanto accaduto ha lasciato il segno: “Questa volta ha preso una bella botta! Questa avventura non se la scorda perché lo spavento è stato troppo forte. Lo vedeva specchiato sulla mia faccia mentre si ostinava a chiedermi se avessi in casa qualcosa per le scottature. Dopo essere scivolato nel fuoco, mi ha telefonato. Ho pensato che mi chiamasse per la cena, ma ho capito subito che era successo qualcosa di grave“.

Il racconto prosegue con un Morandi che non riesce a rendersi conto della gravità dell’accaduto e chiede: “Anna, hai mica una crema per le scottature?”. Era evidente che non era una cosa da risolvere con una crema“. Poi ..? Tutto quello che sappiamo e che è stato documentato sui social. Ci sono stati giorni interminabili in Ospedale, cure, tanta riabilitazione e diversi difficoltà da superare.

Morandi e Jovanotti: una bella distrazione in “Allegria”

A distrarre Morandi è arrivato per fortuna l’amico e collega Jovanotti con la proposta di un duetto per una bellissima canzone estiva.

Anna ne parla così: “Lo vedevo provare e riprovare a voce alta nel prato sempre con quella mano immobilizzata. Non era sicuro di riuscire a interpretarla così diversa da tutto quello che aveva cantato fino a lì! Con le mani fasciate girava in tondo, e urlava come un pazzo La La La La La L’allegria…. (…) Incontrare Lorenzo, che quel giorno era con sua figlia Teresa, è stata un’altra iniezione di straordinaria positività. Ho respirato un senso di amicizia reale, uno scambio di energie positive. E la canzone era un regalo unico”.