Durante la quinta serata de “La Terrazza della Dolce Vita” Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono uniti ad Anna Carlucci, Giada Lini e Samuel Peron per rievocare l’esperienza di “Ballando con le stelle”. Anna ha ricordato che la prima puntata del programma è stata trasmessa l’8 gennaio 2005. Simona ha poi chiesto ad Anna quando ha capito che lo show sarebbe diventato un grande successo.

Anna Carlucci parla di Ballando con le Stelle

“Dopo la prima puntata Bibi Ballando ha detto a Milly che Celentano si era congratulato. Poi è arrivata anche la chiamata di Fiorello che era in vacanza ma non riusciva a uscire dall’albergo perché era stato rapito da Ballando con le stelle.”

Durante l’ultima edizione Giovanni Terzi ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo. Quella proposta in diretta ha fatto il giro del mondo: “È stato preso come esempio del modo di raccontare le storie. In Italia un programma solo di ballo non avrebbe funzionato.”

La serata si è conclusa con tre balli, Simona Ventura con Samuel Peron, Giovanni Terzi con Giada Lini e per concludere Simona e Giovanni hanno ballato insieme sulle note di Romagna.