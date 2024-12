Angelina Mango é in vetta alla classifica degli artisti più seguiti sul re dei social cinese, quale è TikTok, nell’anno 2024 che è ormai giunto al capolinea. É la stessa piattaforma social a dare annuncio del nuovo primato della cantautrice lucana scoperta all’edizione di Amici 22 di Amici di Maria De Filippi, oltre all’ordine di gradimento delle canzoni più suonate negli ultimi mesi.

Angelina Mango batte tutti, su TikTok: la classifica degli artisti più influenti

La figlia erede di Pino Mango e Laura Valente, nonché seconda classificata tra i talenti scoperti ad Amici 22, Angelina Mango, festeggia in netto anticipo il nuovo anno 2025, con un altro traguardo raggiunto. Prossima ai celebrativi di Capodanno 2025, la giovane lucana si trova in vetta alla classifica stilata da TikTok degli artisti più influenti, in termini di riproduzioni in ascolto e visualizzazioni oltre che per il seguito nell’ambito delle rilevazioni dell’audience concernenti il Belpaese, tra i dati registrati sul social cinese , negli ultimi 12 mesi.

La Top 10 artists Italia 2024 di TikTok, di risonanza global, vede sul podio, alle spalle di Angelina Mango, posizionarsi Anna e Davide Dalmonte rispettivamente come seconda e terzo classificati, così come si evince dalla line up nel seguente ordine:

Angelina Mango Anna Davide Dalmonte Jr Stit Alfa Ghali Fedez Ultimo Måneskin Clara

Al contempo, tra le rilevazioni di influenza social -raccolte in un bilancio consuntivo di fine anno che accompagna al via al 2025- la classifica dei brani più usati dagli utenti su TikTok nel 2024 – la Top Song in Italia e nel mondo – vede posizionarsi prima tra tutte Gata Only di FloyyMenor & Cris Mj, hit reggaeton che ha corredato più di 50 milioni di content in formato foto e/o video creati dai creators/tiktokers.

Al secondo posto troviamo Amore no – Remix di Adriano Celentano. Il terzo posto è spetta a L’Ultima Poesia, la canzone della collaborazione iconica dei cantautori più amati dalla Generazione Zeta e non solo e cosiddetti “vincitori mancati” al Festival di Sanremo, Geolier e Ultimo.

Top Song in Italia e nel mondo

Di seguito, quindi, riportiamo l’ordine di gradimento, tra i vari posizionamenti nel dettaglio: