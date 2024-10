Angelina Mango è ancora la “numero uno” – tra le donne nel firmamento delle popstar- nella classifica FIMI, anche dopo il suo “addio” (temporaneo) alla musica. Reduce dall’annullamento dei concerti di ottobre e lo stop – seppur momentaneo- all’European tour nei club, preannunciati all’ultima apparizione sul palco di Napoli, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi rompe il suo silenzio sui social. L’occasione è un commosso intervento, che al contempo emoziona il popolo nel web.

Angelina Mango si riattiva nel web: ecco cosa accade dopo “l’addio” alla musica e ai live

Riattivatasi sui social, parla del supporto che da settimane riceve a beneficio della sua musica. Ed è un sentiment di gratitudine che Angelina Mango destina a chi la supporti, soprattutto oggi, nella sua assenza dalle scene.

Accade alla 42° settimana nel 2024, la seconda consecutiva in cui la lucana si riconferma al top nella classifica italiana dei singoli più venduti. Un risultato che si duplica, nonostante il problema di salute che lei accusa al suo vocal tract. Una rinofaringite acuta riscontrata ad un recente check-up medico dell’artista. Questo, mentre i più -tra gli utenti sui social – si dicono preoccupati per il brusco calo di voce dell’ex Amici, nell’ultimo periodo.

Ma a destare preoccupazione, è anche un evidente dimagrimento, in paragone alla forma fisica che la stessa Angelina Mango presentava al Festival di Sanremo 2024. La kermesse della canzone che l’ha decretata vincitrice con “La noia” e rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, nello stesso fortunato anno 2024.

Il ritorno social dell’ex Amici

La lucana ha posticipato alle nuove date del 18 e il 19 novembre i concerti cancellati, ad ottobre, di Napoli e Molfetta. Accadeva il 14 ottobre, con un messaggio dal vivo che non vorrebbe essere un addio, ma un arrivederci sul palco. “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere” seguiva l’addio temporaneo anche sui social, in eco al saluto nell’ultima apparizione sul palco di Napoli dell’artista. Uno stop alla musica, che desta preoccupazione generale, specialmente in rete, per le condizioni di salute psicofisica dell’ex Amici. “Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team”, scriveva poi lei in conclusione dell’annuncio social, sospendendo quindi il suo “European tour”.

Intanto, tra le nuove storie pubblicate via Instagram, l’ex allieva in corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi rompe il silenzio circa la sue condizioni di salute. Fa sapere che con il protrarsi del problema anche le date di Padova, Firenze e Torino sono posticipate alle rispettive date del 22, 26 e 27 novembre e il tour riparte il 26 e il 27 ottobre con i concerti di Milano. Angelina non rinuncia al ruolo di influencer, quindi, dopo aver riportato una rinofaringite acuta che l’ha resa “afona” sul palco dello show napoletano più virale online, tanto da costringerla all’addio ai live.

“Voglio la voce!”, esclama infatti, tra le parole scritte in data 19 ottobre 2024, riattivatasi tra le Instagram stories. Il grido di richiesta che ora commuove i fan della popstar lucana correda un video del concerto a Torino che la vedeva protagonista un anno fa. Occasione in cui lei presentava una forma fisica invidiabile e una notevole presenza scenica, soprattutto una grande estensione della voce.

La popstar sogna il comeback alla musica: è prima in classifica FIMI!

Ma non è tutto. In un’altra storia, poi, l’ex Amici condivide il post di uno screenshot dove tiene a rendere grazie ai supporter della sua musica. E’ il frame fotografico che immortala la nuova numero uno che lei occupa nella classifica di vendite dei singoli in Italia, nella “Top of the music” di FIMI.

Con due emoticon a forma di cuore rosso destinati ai fan, correda il suo vertice in classifica, confermato per la seconda settimana consecutiva, con “Per due come noi”. Mentre i fan la inondano di messaggi di auguri per una pronta guarigione e la ripresa dei live dal vivo, il fortunato singolo la vede coprire il featuring ben riuscito della nuova emozionante collaborazione in musica con Olly e JVLI.