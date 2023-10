Inarrestabile Angelina Mango! Dopo il successo ad Amici di Maria De Filippi, la giovane cantautrice ha dominato le classifiche di vendita con la super hit “Ci pensiamo domani“. Ora è arrivato il momento di un nuovo singolo dal titolo “Che t’o dico a fa” in napoletano.

La carriera di Angelina Mango dopo Amici ha letteralmente spiccato il volo. Sulla scia del successo di “Ci pensiamo domani“, certificato doppio platino, la figlia di Mango esce con il nuovo singolo “Che t’o dico a fa“. Un omaggio sentito alla città di Napoli di cui è una grandissima amante. Un brano nato quest’estate durante una “smattata estiva” come ha rivelato la cantante dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “quando entro in studio amo fare cose bizzarre. Volevo raccontare la storia di questa ragazza che si ritrova a fare delle scelte radicali per amore”.

La scelta di cantare in napoletano non è un caso: “mi piaceva l’immagine di lei che corre per Spaccanapoli, quindi il dialetto era il modo perfetto per ambientarla“. Il brano, manco a dirlo, è già un successo con migliaia di ascolti sulle piattaforme streaming e online. Intanto il singolo “Ci pensiamo domani” continua ad impazzare in radio e su TikTok. Una canzone leggera che Angelina canta sempre con grandissimo entusiasmo: “ha un significato importante: che anche una persona super ansiosa, come sono io, si può permettere di affrontare le cose con più calma e, se possibile, con serenità”.

Angelina Mango e il rapporto con i genitori

La musica ha sempre fatto parte della vita di Angelina Mango, la figlia di Pino Mango e Laura Valente. La cantante di Amici nel nuovo singolo “Che t’o dico a fa” canta in napoletano proprio come ha fatto più volte suo padre in passato. “È vero, sì. Ma lui cantava anche in sardo, in catalano e in inglese. Sicuramente io sono il risultato del mondo in cui sono cresciuta, anche in termini di influenze musicali” – ha precisato la cantante dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. La presenza del padre, prematuramente scomparso all’età di 60 anni per un attacco cardiaco, è stata fondamentale nella sua vita. ”

“Ho lo stesso suo modo di non pormi limiti. Infatti anche ad “Amici” ho fatto di tutto e di più, e sempre con grande divertimento” – ha confessato Angelina che dal padre ha imparato ad essere una donna libera. Anche con la madre Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, ha un bellissimo rapporto anche se dopo il successo ad Amici la vedo molto poco: “penso che mi vedesse di più quando ero in tv, almeno le bastava accendere su Canale 5! A parte gli scherzi, abitiamo nella stessa città e quando torno a casa mia trovo sempre un modo per vederla”.

Ecco il video del nuovo singolo di Angelina Mango dal titolo “Che t’o dico a fa”: