Angela Melillo, in una televisione in cui spesso a far rumore è l’arroganza, si è saputa contraddistinguere per educazione ed eleganza. Arrivata ad un passo dalla finale ha sempre cercato di tenersi lontana dagli scontri. Da alcuni definita la vincitrice morale di questa edizione, Angela ha assunto il ruolo di pacificatrice nel gruppo nei naufraghi. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, ci ha svelato anche un retroscena che riguarda il vincitore Awed. Con Angela abbiamo poi ripercorso la sua esperienza sull’Isola e ci ha rivelato di non essersi mai fatta troppe aspettative. Ci sono stati momenti forti, intensi e anche sofferti. E’ stato difficile patire la fame, ci ha raccontato. Anche la convivenza a volte non è stata semplice.

La Melillo non ha apprezzato molto il comportamento di Miryea Stabile con cui però all’inizio era nato un bellissimo rapporto. L’ha definita una spia perché spesso, ci dice, è andata a riferire agli altri naufraghi cose non dette. Con Tommaso Zorzi invece che l’aveva accusata di non essersi sporcata è riuscita a chiarirsi: “L’ho visto in puntata e gli ho detto che dal vivo è molto più dolce di quello che appare”. Angela ha però deciso di chiudere con i reality e di voltare pagina anche se una proposta come opinionista la valuterebbe. Nel frattempo, le piacerebbe fare uno show televisivo e continuare a dedicarsi al teatro.

Intervista ad Angela Melillo: l’esperienza all’isola dei famosi

Angela, hai dichiarato che arrivare ad un passo dalla finale è stato per te un successo personale. Non ci credevi abbastanza? Cosa intendevi dire?

Quando ho accettato di partecipare all'”Isola dei Famosi” non mi sarei aspettata di arrivare ad un passo dalla finale. Nella vita ho imparato a non crearmi troppe aspettative per evitare poi delusioni. Prima di partire avevo detto a mia figlia che sarei tornata dopo due o tre settimane. Lei invece era del parere opposto perché pensava arrivassi in finale. Per me essere arrivata in semifinale senza mai essere nominata è stato un traguardo importante.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Tornando indietro la ripeteresti?

Ho vissuto momenti importanti e anche sofferti. Ho patito molto la fame. Le prime due settimane non ho mangiato nulla. Dovevo farmi bastare 25g di riso per pranzo e 25g per cena. Ho passato molto tempo a riflettere e in questo tempo ho capito che molte cose si danno per scontato. Il tempo sull’Isola non passava mai soprattutto di notte quando bisognava fare attenzione al fuoco per evitare che si spegnesse. Non so se la rifarei come esperienza.

Sull’Isola hai dimostrato di essere una persona equilibrata. C’è qualcosa però che ti ha fatto uscire fuori di testa?

Sono una persona equilibrata anche nella vita. A volte però mi sono state messe in bocca parole che non avevo mai pronunciato, sono state dette bugie o mi sono state rivolte delle accuse di falsità. A quel punto, non sono stata più buona ma ho deciso di puntare i piedi. Sono scattata pur mantenendo i toni educati. Sono contenta però che alcune persone si siano ricredute sul mio conto quando ho preso la decisione di non proseguire. E’ stata una dimostrazione di coerenza. Durante la mia permanenza, ho cercato di essere da supporto per i miei compagni. Ad Awed ho sempre teso la mano anche quando dopo l’eliminazione di Vera è rimasto solo.

Angela Melillo dice la sua sul vincitore Awed

Felice per la vittoria di Awed? E’ stata meritata?

Awed e Valentina sono due persone che porto nel mio cuore e sono felice che siano arrivati entrambi sul podio. Awed rappresenta l’avanguardia considerando il suo approccio ai social mentre Valentina proviene dalla televisione. Con Awed ho sempre avuto confidenza tanto che in molte occasioni lui si è aperto con me pensando di essere un ragazzo non vincente. Io invece gli ho sempre detto che non doveva assomigliare a nessuno ma che doveva essere sé stesso. La vittoria di Tommaso al Grande Fratello Vip e di Awed all’Isola dei Famosi è la dimostrazione che se i giovani credono nei sogni e si rimboccano le maniche possono conquistare traguardi importanti.

In un’intervista, hai ammesso di esserti pentita di non aver fatto strategia. Pensi di essere stata più vittima delle strategie?

Non sono stata una vittima. Sono riuscita a leggere alcune strategie ma sono riuscita ad ascoltare il mio cuore e la mia testa.

Chi dei tuoi compagni di avventura ha saputo giocare di più?

Ognuno ha fatto il suo gioco. Anche Awed ha saputo giocare bene ma lo ha fatto in modo pulito senza fare strategie cattive.

Con Miryea non sei andata molto d’accordo. Ha esagerato con te?

All’inizio si era creato un bellissimo rapporto. L’ho ascoltata e supportata. Poi ho iniziato a notare che andava a fare la spia e io non amo molto questo tipo di persone. Penso che il rischio di un fraintendimento sia sempre dietro l’angolo. Io le avevo consigliato molte volte di accertarsi di ciò che veniva detto. Anche gli altri naufraghi erano d’accordo con me.

A casa sono stati soddisfatti della tua avventura?

A casa sono stati contenti perché in quel contesto ho dimostrato di essere la persona che sono. La televisione non è solo rumore, attacchi o parolacce. Mi sono esposta ma in modo educato e questo aspetto ha colpito molto anche il pubblico a casa. Ho ricevuto tantissime attestazioni di affetto tanto che ancora non sono riuscita a leggere i vari messaggi che mi sono arrivati.

Vera Gemma invece ti ha definita noiosa e politically correct.

Lei ha un altro modo di esporsi e basare il suo essere personaggio. Siamo diverse. Io non ho mai giudicato il suo comportamento ma a volte ho ricevuto degli attacchi gratuiti anche forse per fare rumore. Io preferisco farmi sentire in maniera diversa, senza alzare la voce e senza attaccare. Mi è stato detto che nel reality non mi sono sporcata ma io credo che in un reality bisogna andare mostrandosi per quello che si è.

Con Tommaso Zorzi vi siete chiariti?

L’ho visto in puntata e gli ho detto che dal vivo è molto più dolce di quello che appare.

Angela Melillo dice basta ai reality

Dopo aver trionfato a “La Talpa” e dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi c’è qualche altro reality che ti piacerebbe fare o ti poni qualche limite?

Ho promesso a mia figlia e al mio compagno che mi dedicherò ad altro. Se poi nei reality mi vorranno chiamare come opinionista valuterò. Al momento, mi piacerebbe fare uno show televisivo importante. Vorrei però continuare anche a fare teatro. In questi anni oltre ad essere stata una palestra importante mi ha arricchito molto.