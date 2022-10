Angela Lansbury morta, la Jessica Fletcher de La signora in giallo si è spenta all’età di 96 anni. A riportare la notizia della nota attrice sono i media americani citando la famiglia della Lansbury.

Angela Lansbury morta, la Jessica Fletcher de La signora in giallo

Angela Lansbury, vero nome Dame Angela Brigid Lansbury, nata a Londra il 16 ottobre 1925 si è spenta oggi a Los Angeles. La Lansbury è stata un’attrice, doppiatrice e scrittrice britannica con cittadinanza irlandese naturalizzata statunitense, vincitrice dell’Oscar alla carriera nel 2014. La notizia della sua morte ha fatto subito il giro del web. I media american sono stati i primi a dare la notizia della scomparsa della nota attrice.

La carriera

L’attrice godette di ampia fama sin dagli inizi della sua carriera cinematografica: ottenne una prima candidatura al premio Oscar per il film “Angoscia” (1944), pellicola di George, in cui interpretava il ruolo della sfacciata cameriera Nancy. Una seconda candidatura nella stessa categoria arrivò l’anno successivo, per la sua interpretazione in “Il ritratto di Dorian Gray” (1945), uno dei migliori adattamenti cinematografici del romanzo di Oscar Wilde. Il ruolo della dolce e ingenua Sybil Vane, che si suicida per amore di Dorian, le fece guadagnare il primo Golden Globe.

Angela Lansbury e la consacrazione con il ruolo di Jessica Fletcher de La signora in giallo

Angela Lansbury è nota al grande pubblico per la sua interpretazione della scrittrice Jessica Fletcher nel telefilm “La signora in giallo”, protrattosi dal 1984 al 1996 e seguito da quattro film per la televisione. Con questo ruolo l’attrice raggiunge il suo massimo successo e la definitiva consacrazione mondiale. La serie è stata uno dei telefilm trasmessi più a lungo in prima serata in una televisione statunitense e fece della Lansbury l’attrice televisiva più pagata al mondo: grazie a quel ruolo, conquistò il record di attrice protagonista in una serie televisiva con il maggior numero di candidature agli Emmy Award, senza mai riceverne uno (attualmente diciotto), ben 4 Golden Globe, il People’s Choice Award e numerosi altri premi (tra cui un Telegatto). Nel corso degli ultimi anni, in alcune interviste, Lansbury ha più volte espresso il desiderio di tornare ad interpretare Jessica Fletcher in un nuovo film TV, a patto che il figlio Anthony, regista di numerosi episodi della serie, trovi una storia adatta.

Angela Lansbury vita privata

L’attrice si sposò nel 1945 con l’attore Richard Cromwell; il matrimonio terminò dopo un anno quando lei apprese della sua bisessualità, ma i due rimasero amici. Nel 1949 si risposò con l’attore e produttore Peter Shaw, e da cui ebbe i figli Anthony Pullen e Deirdre Angela. Il primo è diventato produttore e regista e ha diretto numerosi episodi di La signora in giallo, mentre Deirdre ha sposato un italiano e ha aperto un ristorante a Los Angeles.