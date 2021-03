Ha sfidato Tommaso Zorzi nella finale del Grande Fratello Vip. Una scelta di particolare signorilità quella fatta da Andrea Zelletta che ha dimostrato di saper giocare e perdere con grande umiltà. Il suo percorso all’interno della casa non è stato facile. Tra alti e bassi, Andrea ha però saputo rivestire il ruolo più difficile, quello di confidente, supportando i suoi amici nei momenti complicati. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Andrea ha fatto un bilancio di questa esperienza rivelando che il prolungamento del programma ha permesso di far emergere di più la sua personalità e il lato più ironico. Inoltre ha ammesso che il fatto di essere arrivato in finale ha fatto rosicare Giulia Salemi che in un tweet aveva sollevato una polemica al riguardo. Ai nostri microfoni ha rivelato di aver sofferto quando è stato tirato in ballo il suo rapporto con Natalia.

Poi Zelletta è passato a dire la sua in merito a Maria Teresa Ruta commentando anche il suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Il rapporto tra lei e Tommaso ha iniziato a sgretolarsi non appena è uscita perché diceva una cosa e poi sui social ne diceva un’altra mettendo like ai commenti contro di lui. L’ha accusato di essere egocentrico e sicuramente vedendo quei video Tommaso ci sarà rimasto malissimo. Io l’avevo smascherata prima degli altri. Tommaso poi mi ha dato ragione. All’inizio diceva che il mio era un accanimento nei suoi confronti ma ora si è ricreduto”.

All’interno della casa, Andrea aveva messo anche in guardia Rosalinda nei confronti di Dayane Mello. Lui non ha cambiato idea rimarcando la sua posizione. Fuori la casa, Andrea ha trovato conforto tra le braccia di Natalia Paragoni con cui sta progettando una vita insieme: “Al momento stiamo cercando casa. Il nostro desiderio è di avere un figlio. Ho tanta voglia di diventare padre e al momento vogliamo creare il nostro nido d’amore”. Dopo l’esperienza nella casa, Andrea ha il pensiero rivolto alla musica. Il suo obiettivo è di continuare la carriera come dj e di poter approdare ai festival più importanti. Dopo aver approvato Tommaso Zorzi come opinionista, pur se ha dichiarato di vederlo meglio nelle vesti di conduttore, Zelletta ha confidato che gli piacerebbe tornare nello stesso ruolo a “Uomini e donne”. Non sa che potrebbe trovarsi ancora una volta a che fare con Dayane Mello, annunciata come prossima tronista. Quando glielo facciamo presente, ci scherza su e dice: “Farei un grande in bocca al lupo ai corteggiatori. Che coraggio”. La battaglia continuerà su un altro fronte?

Andrea Zelletta, intervista esclusiva al finalista del Grande Fratello Vip

Andrea, come hai vissuto questa esperienza all’interno della casa?

E’ stata un’esperienza incredibile, unica, magica ma anche tosta. In un primo momento l’ho vissuta con difficoltà. Ho fatto fatica ad ambientarmi, ad aprirmi e ad essere totalmente me stesso. La notizia del prolungamento del programma è stata una manna dal cielo perché mi ha permesso di far uscire di più la mia personalità e di farmi apprezzare per l’ironia. Da quel momento mi sono sentito meglio e ho avvertito che la strada era in discesa. Facendo un bilancio devo dire che è stata un’esperienza del tutto positiva.

Qual è stato il momento più difficile che hai dovuto superare?

Il periodo più complicato è stato quello delle festività natalizie quando determinate persone all’interno della casa hanno iniziato a raccontare delle bugie sputando merda gratuitamente sul mio rapporto con Natalia. Stando chiuso dentro la casa era per me difficile percepire come stesse vivendo Natalia questa situazione. Non tolleravo determinati atteggiamenti perché non ho mai dubitato della mia ragazza. E’ stata una mossa sgradevole che davvero non mi aspettavo. Sono riuscito a superare quel momento perché l’amore che provo per Natalia non conosce ostacoli.

Tua sorella Alessia si era scagliata contro il programma asserendo che non si trattava di gossip ma di cattiveria. Hai avuto la stessa impressione?

Secondo me, bisogna guardare alla situazione da un punto di vista differente. Non è stata colpa del programma ma di una persona che pur di avere visibilità ha tirato in ballo me inventando dei gossip finti con l’intenzione di portare scompiglio. Natalia ha poi presentato una diffida nei confronti del programma per tutelare se stessa ma anche il nostro rapporto.

Avresti mai pensato di arrivare in finale?

Inizialmente non ci avevo proprio pensato e devo ammettere che non ci credevo molto. Ho sempre avuto però uno spirito competitivo avendo giocato per anni a calcio. Non mi aspettavo di arrivare in finale però ci speravo e lo volevo fortemente. Vivere cinque mesi e mezzo dentro una casa e vedere il traguardo sempre più vicino senza arrivarci sarebbe stata per me una beffa.

Proprio su questo Giulia Salemi in un tweet aveva fatto polemica ironizzando sul fatto che pur non essendo forte dal punto di vista televisivo tu sia riuscito ad accedere alla finale. Ha rosicato?

Sono convinto che abbia rosicato. Io non sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato.

L’altro giorno in una diretta hai espresso il tuo pensiero in merito alla storia tra Pierpaolo e Giulia. Parole che non sono piaciute ai fan della coppia accusandoti di non essere un amico leale nei confronti di Pierpaolo. Come replichi a queste accuse? Con Pierpaolo l’amicizia procede anche fuori la casa o ha subito una battuta d’arresto?

Con Pierpaolo ci siamo sentiti una settimana fa. La nostra amicizia non ha avuto una battuta d’arresto. Lui ora vive a Roma ed è inevitabile che ora con questa situazione di emergenza sanitaria non è possibile vederci. Io non ho mai detto nulla contro di loro anzi sono sempre stato il primo a sostenerli senza mettere mai bocca sul loro rapporto. All’interno della casa sono stato tra i pochi a non mettergli i bastoni tra le ruote. E’ stato frainteso quello che ho detto perché è vero che si tratta di un amore nato all’interno di un programma ma anche io ho conosciuto Natalia all’interno di un’esperienza televisiva. Io penso che loro devono viversi al di fuori per capire come andranno le cose.

Nella casa hai dichiarato di essere rimasto molto deluso dall’atteggiamento di Maria Teresa Ruta. Cosa non ti è piaciuto del suo comportamento? Pensi come Tommaso che sia falsa?

All’interno della casa non ho avuto un grande rapporto con Maria Teresa tranne che nel periodo delicato che ho attraversato con Natalia in cui lei mi aiutò. L’ho nominata tante volte come lei ha fatto con me. Lei mi aveva attaccato dicendomi che non ero un gentiluomo oppure mi aveva dato del comodino. Ultimamente poi avevo notato degli atteggiamenti che mi avevano insospettito e che mi avevano fatto pensare che lei avesse adottato una strategia per catturare l’attenzione. Ogni settimana se ne usciva con un flirt e anche Stefania e Tommaso si sono accorti che c’era qualcosa di strano. Cercava di mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. L’ho trovata forzata in alcuni comportamenti. Il rapporto tra lei e Tommaso ha iniziato a sgretolarsi non appena è uscita perché diceva una cosa e poi sui social ne diceva un’altra mettendo like ai commenti contro di lui. L’ha accusato di essere egocentrico e sicuramente vedendo quei video Tommaso ci sarà rimasto malissimo. Io l’avevo smascherata prima degli altri. Tommaso poi mi ha dato ragione. All’inizio diceva che il mio era un accanimento nei suoi confronti ma ora si è ricreduto.

All’interno della casa hai rivestito il ruolo di confidente. Durante l’ultimo mese di permanenza avevi espresso dei dubbi in merito al riavvicinamento tra Rosalinda e Dayane. Pensi che Dayane se ne sia approfittata? Il loro rapporto tornerà quello di prima?

Penso che Dayane se ne sia approfittata. Il loro rapporto non è autentico e sincero. Dayane ha esagerato per far parlare di questo amore/amicizia. Io non ci credo e sono molto scettico.

All’interno della casa avevi confidato che ti era cresciuta la voglia di paternità. E’ arrivato il momento? Per il matrimonio mi sembra tu invece abbia frenato. Come mai?

Sul matrimonio non ho frenato. Io e Natalia preferiamo fare un passo alla volta. Al momento stiamo cercando casa. Il nostro desiderio è di avere un figlio. Ho tanta voglia di diventare padre e al momento vogliamo creare il nostro nido d’amore.

Hai smentito un’eventuale partecipazione insieme a Natalia a Temptation Island. E se lei decidesse invece di partecipare ad un altro reality? Come reagiresti?

Prima di entrare nella casa ne abbiamo parlato e discusso. Farei lo stesso con lei. Penso però che Natalia per il momento non sia interessata perché è concentrata su altri obiettivi. Mi fido molto di lei. Dopo sei mesi di distanza vogliamo prenderci del tempo per viverci.

Il pubblico ti ha conosciuto però come tronista a “Uomini e donne”. Ti piacerebbe tornare in veste di opinionista?

Non mi dispiacerebbe affatto. Vedere Tommaso all'”Isola dei Famosi” mi ha fatto venire ancora più curiosità. Essere presente nelle trasmissioni di Maria è sempre un onore. Il mio obiettivo è di continuare la carriera come dj e di riuscire a portare la mia musica nei più importanti festival musicali.

Tommaso ti ha convinto come opinionista?

Tommaso ha un talento incredibile anche se secondo me il ruolo di opinionista gli sta un po’ stretto. Lui è più adatto a condurre un programma tutto suo.

A proposito di “Uomini e donne” si vocifera che la prossima a salire sul trono possa essere Dayane Mello. Come la vedresti in questa veste?

Farei un grande in bocca al lupo ai corteggiatori. Che coraggio(ride).