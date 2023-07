La notizia è appena giunta inattesa e dal forte impatto emotivo: è morto Andrea Purgatori. Se ne va una delle migliori firme del giornalismo italiano, oltre che un autore televisivo fra i più apprezzati degli ultimi decenni. In onda fino a qualche settimana fa su La7, l’emittente per la quale lavorava da tempo, nei giorni scorsi non era trapelato nulla riguardo ad una sua malattia. Ecco cosa sappiamo al momento.

E’ morto Andrea Purgatori

Nato a Roma il 1°Febbraio del 1953, Andrea Purgatori si è spento a 70 anni questa mattina nell’ospedale capitolino in cui era ricoverato. Lo ha comunicato la famiglia del giornalista, sceneggiatore e autore e, in particolare, i figli Edoardo, Ludovico e Victoria.

Non si conosce la causa precisa del decesso, ma l’ANSA scrive di una misteriosa patologia “breve e fulminante”. Si tratta certamente di un grave lutto per il giornalismo e per la cultura italiana, dei quali Purgatori è stato uno dei rappresentanti più autorevoli.

I casi Ustica e Orlandi, il Corriere della Sera, l’insegnamento e la tv

Da decenni Andrea Purgatori svolgeva la professione di giornalista con dedizione e coraggio. Nel corso della sua lunga carriera, il romano si è spesso occupato di casi difficili e controversi. Fra questi non possiamo non menzionare la terribile strage di Ustica del 1980 e la sparizione nel nulla di Emanuela Orlandi, la ragazza di 15 anni di cui non si sa più niente dall’ormai lontano 1983.

Proprio a proposito di questa oscura vicenda, Purgatori aveva recentemente partecipato alla docu-serie di Netflix Vatican Girl. In autunno sarebbe dovuto tornare alla conduzione di Atlantide, la trasmissione di cui era anche autore e che andava in onda con successo su La7.

Ex firma del Corriere della Sera, Purgatori era anche un docente di sceneggiatura. Il giorno, il luogo e l’orario delle esequie non sono stati ancora resi noti.