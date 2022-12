È tempo di altri nuovi ingressi al Grande Fratello Vip: stasera è il turno di Andrea Maestrelli. Romano, di 24 anni che è anche il nipote di Tommaso Maestrelli, ex allenatore della Lazio che nel 1974 portò allo storico successo dello Scudetto. Inoltre Andrea ha avuto un flirt estivo con Nicole Murgia, già concorrente del GF Vip., entrata sabato scorso. Come reagiranno i due ex incontrandosi? Insomma, appena entrato la Murgia esplode in una battuta che fa ridere tutti: “Ci siamo Sfondati”. Ecco Il Video Mediaset.