In queste ore è in corso una querelle mediatica che vede protagonisti Cecilia Rodriguez, Andrea Iannone e Giulia Salemi. Questo, a fronte di un intervento della sorella di Belen Rodriguez a Il punto Z di Tommaso Zorzi, in cui Cecilia ha spiegato i motivi per cui si tiene lontana da Giulia, che aveva conosciuto per la prima volta in quanto collega nella moda. L’argentina ha in particolare fatto sapere di non aver mai mandato giù il fatto che Giulia avesse iniziato una lovestory con il fratello, Jeremias Rodriguez, mentre frequentava in intimità a suo dire anche Andrea Iannone. Un gossip che il pilota di MotoGp non ha accettato, tanto che in queste ore lui ha risposto a tono via social, alla diretta interessata, che di tutta risposta lascia intendere in rete di non spiegarsi come mai il web stia accanendosi contro di lei.

Cecilia Rodriguez si scaglia contro Giulia Salemi e cita Andrea Iannone

Nella puntata della “discordia” de Il punto Z, web format condotto da Tommaso Zorzi, Cecilia Rodriguez si è presentata in qualità di ospite in studio, dove incalzata sul rapporto maturato negli anni con Giulia Salemi ha dato libero sfogo al suo pensiero. Con l’italo persiana, con cui ha in comune l’ex storico Francesco Monte e che l’ha sostituita nel cuore del modello nella Casa del Gf vip 3, Chechu non ha più un rapporto idilliaco. Questo perché si sarebbe aspettata almeno una chiamata da colei che considerava sua collega amica, una volta che Giulia ha avviato una lovestory con Monte. “Sono cose che non si fanno”, ha dichiarato Chechu, lasciando intendere che al posto di Giulia lei non avrebbe mai avviato una storia con un ex di un’amica e collega senza prima avvisare la diretta interessata.

Poi, ha infierito sulla Salemi, tacciandola di un intreccio amoroso che avrebbe avviato ai danni del fratello Jeremias Rodriguez, In pratica, secondo l’argentina, Giulia avrebbe avuto un flirt con Jeremias mentre frequentava in parallelo il pilota di MotoGp, Andrea Iannone. Un rumor confermato di recente anche dalla madre di Giulia, Fariba Tehrani, ma che il pilota non accetta e che smentisce, o almeno questo è stando alla reazione social che il diretto interessato ha avuto in queste ore su Instagram.

Andrea Iannone sbotta contro Cecilia Rodriguez

La reazione di Andrea Iannone al gossip di Cecilia Rodriguez non si è fatta attendere molto. Tra le nuove Instagram stories condivise con il web, infatti, Andrea rilascia un messaggio indirizzato a Chechu, in cui sostiene che Giulia avesse sconfessato il rumor riportato dalla madre sul loro conto. Poi, aggiunge contro Cecilia, chiamando in causa anche la sorella di quest’ultima, Belen Rodriguez: “Credevo lo ricordassi dato che stavo ancora con tua sorella! Spero che ora sia tutto chiaro per tutti, chi mi conosce sa bene che non sono solito fare queste cose, anzi!”.

Una risposta che apre un nuovo caso nel caso del momento, ovvero un presunto triangolo amoroso top-secret tra Andrea Iannone, Belen Rodriguez e Giulia Salemi.

La risposta alla polemica

A margine del caso del momento, molti utenti sui social si sono divisi e in particolare si registrano attacchi importanti nei riguardi di Cecilia Rodriguez, accusata di voler screditare Giulia Salemi in modo gratuito e infondato. Ma ecco che arriva la risposta della modella argentina, via social: “Non ce la possiamo fare così. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela ma non così. Perché veramente mi sento… su Scherzi a Parte? Non so dove, Le Iene?”